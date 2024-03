Hadj 2024 : l’ONPO lancera prochainement une application mobile dédiée aux pèlerins

L’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a annoncé le lancement prochain de la première version d’une application mobile dédiée aux pèlerins algériens. Cette application, dont le nom n’a pas encore été dévoilé, vise à faciliter les démarches administratives et à simplifier l’accès aux différentes informations et services liés au Hadj.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de modernisation et de digitalisation des services, et vise à simplifier les démarches administratives et à offrir aux pèlerins une expérience optimale.

Rappelons que l’Office National du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a informé, le 17 mars 2024, les citoyens, de l’ouverture des inscriptions au Hadj 2024 via le portail algérien du Hadj et de la Omra.

Ces initiatives permettront d’améliorer la qualité des services offerts aux citoyens et de faciliter l’accès à ce pilier essentiel de l’Islam.