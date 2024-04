Hadj 2024 : l’ONPO lance l’opération de réservation électronique des billets d’avion

ALGER, le 1ᵉʳ avril 2024 – Les futurs pèlerins algériens peuvent dès ce soir, à partir de 22h30, réserver leurs billets d’avion pour les Lieux Saints de l’islam. C’est ce qu’a annoncé l’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook officielle.

L’opération de réservation se déroulera exclusivement via la plateforme numérique du hadj accessible à l’adresse suivante (Bawabat El Hadj) et via l’application mobile « ركب الحجيج » (convoi des pèlerins).

Cette nouvelle procédure s’inscrit dans le cadre des efforts de l’ONPO pour moderniser et simplifier les démarches administratives liées au hadj, et pour garantir une meilleure organisation et un meilleur suivi des pèlerins.

Rappelons que le coût du hadj pour l’année 2024 a été fixé à 840.000 DA (environ 5800 €), dont 67 millions de centimes pour les services du hadj (hébergement, restauration et transport) et 17 millions de centimes pour le billet d’avion (aller-retour).

L’Algérie a obtenu un quota de plus de 45 000 pour l’année 2024, sur un total de plus de deux millions de pèlerins attendus par l’Arabie saoudite.