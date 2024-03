Hadj 2024 : L’ONPO lance les inscriptions en ligne à partir de ce lundi (18 mars 2024)

L’Office National du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a annoncé ce dimanche (17 mai 2024) que les citoyens souhaitant accomplir le Hadj cette année et s’inscrire auprès de l’office doivent ouvrir des comptes sur le portail algérien du Hadj et de la Omra.

L’ouverture des comptes débutera lundi à 10h00 via ce lien. Cette inscription est obligatoire pour tous les participants désirant voyager avec l’ONPO. Le processus d’inscription en ligne permettra de :

Créer un profil personnel,

Choisir la formule de voyage,

Payer les frais correspondants.

L’ONPO rappelle aux pèlerins de s’inscrire dans les délais impartis et de respecter les instructions données sur le portail. Il souligne également que l’inscription en ligne est la seule méthode d’inscription acceptée pour le Hadj 2024.

Rappelons que l’ONPO a donné le coup d’envoi du Hadj 2024 pour les Algériens en fixant la date du premier vol au 20 mai 2024. Cette date importante marque le début du pèlerinage pour les fidèles du pays.