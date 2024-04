Hadj 2024 : l’ONPO fixe la date limite pour le retrait des visas

Les futurs pèlerins algériens enchainent les préparatifs et les procédures pour achever leur inscription et pouvoir effectuer le rituel du cinquième pilier de l’islam, le Hadj, dans des meilleures conditions. De son côté, l’office national du pèlerinage et de la Omra multiplie les annonces pour mieux les guider.

L’ONPO a publié un nouveau communiqué, en ce jeudi 25 avril 2024, pour fixer le dernier délai pour le retrait des visas vers l’Arabie saoudite.

Hadj 2024 : la date limite pour le retrait des visas fixé à la journée du lundi 29 avril

En ce jeudi 25 avril, l’Office national du pèlerinage et de la Omra a fait savoir que la date limite pour le retrait des visas, pour l’Arabie saoudite, est fixée pour la journée du lundi 29 avril 2024. Dans ce sillage, les futurs pèlerins algériens sont appelés à achever toutes les procédures avant la fin de ce délai.



Par ailleurs, dans une notre annonce, l’ONPO invite les citoyens concernés par le Hadj 2024, à participer aux formations des pèlerins organisées par la direction des Affaires religieuses, à travers le territoire national, pour initier les futurs pèlerins au rituel de ce cinquième pilier de l’islam.

Pour mémoire, l’office national du Hadj et de la Omra a précédemment annoncé que le premier vol de départ des pèlerins vers les terres saintes, est prévu pour le 20 mai prochain. Et ce, à partir de l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger vers Médine.

Un total de 146 vols sont programmés pour assurer le transport des pèlerins algériens. Air Algérie assurera la desserte de 88 liaisons, tandis que 43 vols et 15 autres dessertes seront opérés par Saudi Arabian Airlines et FlyNas, respectivement.

À LIRE AUSSI :

>> Le Hadj coûtera plus cher en 2024 : le ministère dévoile le nouveau prix

>> Hadj 2024 : l’ONPO lance l’opération de réservation électronique des billets d’avion