Hadj 2024 : l’Arabie Saoudite met en garde les pèlerins

Le Ministère de l’Intérieur saoudien a officiellement annoncé la mise en œuvre des sanctions envers ceux qui contreviennent aux règles et directives du Hadj, en se rendant à La Mecque sans permis. Ces mesures s’appliqueront dans la ville sainte et les sites environnants, y compris la gare d’Al-Haramain, les points de contrôle et les stations de sécurité temporaires. Cette politique débutera le 25/11/1445 H (2 juin 2024) et s’étendra jusqu’au 14/12/1445 H (20 juin 2024).

Les sanctions comprendront une amende de 10 000 riyals saoudiens pour chaque individu, citoyen, résident ou visiteur, surpris dans les limites géographiques sans permis. Les résidents seront déportés, et l’entrée en Arabie saoudite sera interdite pour des périodes déterminées par la loi.

وزارة الداخلية تعلن رسميًا.. 25 ذي القعدة بدء تطبيق عقوبة مخالفة الحج من دون تصريح 👇👇 أعلنت وزارة الداخلية تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط… pic.twitter.com/5HUjrHw2kP — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 7, 2024

Mesures renforcées et poursuites des transgresseurs

Le ministère a souligné que les récidivistes recevront une amende doublée de 10 000 riyals. Les autorités appellent au strict respect des directives afin d’assurer un pèlerinage sûr et paisible pour tous.

Quant aux transporteurs de contrevenants, ils encourent donc une peine de prison allant jusqu’à six mois, une amende pouvant atteindre 50 000 riyals, et la confiscation du véhicule. Les transporteurs expatriés seront expulsés après leur peine, et l’accès au pays leur sera interdit pour des durées définies. Les amendes seront également cumulatives en fonction du nombre de personnes transportées.

Pour signaler les violations, les autorités invitent alors les citoyens à appeler le 911 (pour La Mecque, Riyad, et l’Est) ou le 999 dans les autres régions du pays.

Pèlerins Algériens : prolongation du délai pour les Visas électroniques

Alors que le premier groupe de pèlerins s’apprête à quitter l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene le 20 mai 2024, les préparatifs pour la nouvelle saison du Hadj battent leur plein. L’Arabie saoudite a prolongé le délai final pour retirer les visas électroniques jusqu’au 7 mai 2024.

Les autorités exhortent donc les détenteurs du livret du Hadj à compléter les procédures nécessaires via leurs agences de voyages. Le président du syndicat national des agences de voyages, cité par Echorouk, indique qu’un grand nombre de détenteurs du livret n’ont pas encore finalisé les procédures de visa, ce qui a incité l’Arabie saoudite à prolonger la date limite.

Ainsi, les futurs pèlerins algériens sont également encouragés à se rapprocher des centres de formation locaux pour se préparer à ce cinquième pilier de l’Islam. Un dépassement des délais entraînera une annulation automatique du livret du Hadj.