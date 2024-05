Hadj 2024 : lancement d’une application mobile pour accompagner les pèlerins

La mission algérienne de pèlerinage a récemment introduit une plateforme numérique accessible via une application mobile, destinée aux équipes de guidage et de formation des agents du Bureau des Affaires des Pèlerins Algériens. Cette initiative vise à faciliter l’accompagnement des pèlerins algériens durant leur séjour à La Mecque.

Youssef Baroud, a alors expliqué à la radio algérienne que cette initiative couvre tous les aspects du séjour des pèlerins, y compris pendant les rites religieux et les visites. Parmi les outils mis en place, l’application mobile se distingue en offrant une plateforme numérique accessible à partir de téléphones portables.

Cette application est donc conçue pour les équipes de guidage et de formation réparties dans différentes zones de La Mecque, telles que les entrées et sorties de la Grande Mosquée, la région de Misfalah, Ajyad, Jumeizah et la rue Ibrahim Khalil.

Ainsi, l’application qui englobe une base de données de 41 300 pèlerins, a considérablement simplifié le travail des agents responsables de guider les pèlerins égarés vers leurs lieux de résidence ou leurs destinations. Il suffit d’entrer le nom du pèlerin dans la plateforme numérique pour obtenir toutes les informations nécessaires, y compris son nom, son prénom, son numéro de passeport ou son numéro de paiement.

Renforcement des liens familiaux et sociaux

Pour étendre l’utilisation de cette application, les pèlerins peuvent également l’utiliser pour communiquer avec leurs proches et amis séjournant dans les mêmes hôtels, facilitant ainsi les échanges de visites. Cette fonctionnalité répond à la nature des Algériens, soucieux de maintenir leurs liens familiaux et sociaux.

De plus, l’hôtel a installé un grand écran intelligent dans le hall, à la disposition des pèlerins, leur permettant d’accéder aux informations sans intervention des équipes spécialisées. Youssef Baroud a également souligné que cette application se connecte à une base de données englobant le logement électronique et les agences de voyages. Les responsables effectuent des mises à jour régulières pour améliorer la précision de la plateforme et réduire le nombre de pèlerins égarés en les guidant efficacement vers leurs destinations.

En conclusion, cette innovation technologique reflète l’engagement de la mission algérienne de pèlerinage à fournir un accompagnement de qualité aux pèlerins, tout en renforçant les liens communautaires et en intégrant les dernières avancées technologiques pour une expérience de pèlerinage plus sereine et organisée.