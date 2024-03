ALGER, le 28 mars 2024 – Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) a annoncé, le lancement d’un nouveau produit financier baptisé « Qard Hassen Hajji ». Il s’agit d’un crédit sans intérêts destiné à aider les pèlerins à financer leur Hadj.

« Dans le cadre de l’organisation de la saison du hadj 2024, le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) réitère son engagement de répondre aux besoins de sa clientèle par le lancement du «Qard Hassen Hajji», permettant ainsi à nos chers pèlerins d’accomplir le cinquième pilier de l’islam en toute confiance », a déclaré le CPA dans un communiqué.

Ce crédit est certifié conforme à la charia par le Comité national de la fatwa pour l’industrie de la finance Islamique.

Il est ouvert aux pèlerins remplissant les conditions légales et réglementaires fixées par les autorités compétentes.

Le montant du crédit peut atteindre 300.000 DA, remboursables sur une période de 27 mois, dont 3 mois de différé.

Il est accessible aux particuliers résidents de nationalité algérienne, disposant d’un revenu régulier et âgés de moins de 75 ans.

Le CPA offre également la possibilité aux enfants ou conjoints du pèlerin de souscrire au « Qard Hassen Hajji » pour financer le voyage de leur parent ou conjoint.

Pour en savoir plus et bénéficier de ce crédit, les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de l’agence CPA la plus proche de leur lieu de résidence.