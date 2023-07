Hadj 2023 : Voici le nombre d’Algériens qui sont morts dans les Lieux saints

HADJ 2023 – Le pèlerinage à la Mecque représente pour la grande majorité des Algériens une quête ultime, l’aboutissement d’une vie. Cette année, ils ont été plus de 42 000 hadjis à partir accomplir le 5e rite de l’islam. Mais comme chaque fois, malheureusement, tous n’en rentrent pas vivants…

Lundi dernier (3 juillet 2023), le ministre des Affaires religieuses et des waqfs, M. Youcef Belmehdi, a organisé un point de presse dans lequel il est revenu sur les conditions de déroulement du hadj 2023 pour les Algériens. À cette occasion, le ministre a aussi donné le bilan des décès.

Ainsi, plus de 50 hadjis algériens sont morts cette année en accomplissant les rites du pèlerinage à la Mecque. « Nous avons enregistré plus de 50 décès parmi les pèlerins algériens dans les lieux saints de l’islam, durant la campagne du hadj 2023 », a déclaré le ministre des Affaires religieuses, Youcef Belmehdi.

Quel âge avaient les hadjis qui sont morts dans les Lieux saints ?

En ce qui concerne l’âge des pèlerins algériens morts dans les Lieux saints, le ministre a indiqué qu’ils étaient d’âges différents, « de 42 à 60 ans et plus », plus précisément. Il ajoutera « que beaucoup de personnes se sont égarées, mais ont été retrouvées, avec, toutefois, un décès parmi ces dernières ».

« Chaque année, note M. Belmehdi, des pèlerins disparaissent pendant quelques jours puis reviennent ». Soulignant le caractère « exceptionnel » de la compagne du hadj 2023, le ministre dira « On ne peut pas comparer le hadj de cette année à celui des deux dernières saisons, et Dieu merci, il fut un succès », s’est-il félicité.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que « Les pèlerins algériens ont commencé à regagner le pays ». Ainsi, un premier groupe de hadjis est rentré en Algérie dans l’après-midi du dimanche 2 juillet, après l’accomplissement des rites du hadj. En tout, ils seront quelque 42 000 pèlerins à retourner au pays dans les prochains jours.

Notons enfin que si le quota de l’Algérie, en 2022, était limité à 18 000 pèlerins à cause des restrictions sanitaires liées à la pandémie du covid-19 ; cette année, celui-ci a plus que doublé. Plus de 42 300 Algériens ont pu effectuer le hadj en 2023, a précisé M. Belmehdi.