Hadj 2023 pour Algériens : la date de départ du premier vol connue

Les préparatifs pour la prochaine saison du Hadj 2023 battent leur plein. En effet, les autorités compétentes déploient tous les moyens possibles pour permettre aux pèlerins algériens d’accomplir ce rituel dans de meilleures conditions.

Parmi ces préparatifs, la mise en place d’un programme aérien suffisant pour le transport des pèlerins algériens vers les terres saintes. La semaine dernière, le ministère des Transports en Algérie a fait part du renforcement de ce programme. Notamment, au départ des aéroports de Laghouat et d’Adrar.

Hadj 2023 : le DG de l’ONPO annonce la date du premier départ des pèlerins algériens

Intervenant dans une émission de la chaine 1 de Radio Algérie, le directeur général de l’office national du Hadj et de la Omra, en l’occurrence Ahmed Slimani, a dévoilé la date du premier vol consacré pour le transport des pèlerins algériens vers les terres saintes.

En effet, selon ce responsable, le premier vol dédié pour les pèlerins algériens quittera le territoire national vers l’Arabie Saoudite, le 31 mai 2023, à bord d’un avion d’Air Algérie. Par ailleurs, le DG de l’ONPO a également fait savoir que des négociations sont en cours avec la compagnie aérienne saoudienne pour établir un second programme. Dans ce même sillage, Slimani invite les pèlerins algériens à accomplir l’ensemble des procédures administratives requises pour accomplir ce rituel, dans les plus brefs délais.

L’ONPO invite les pèlerins à accomplir les démarches administratives avant le 15 mai 2023

Par ailleurs, dans un communiqué publié, le mercredi 26 avril dernier, l’office nationale du Hadj et de la Omra invite l’ensemble des citoyens, éligibles pour la saison 2023, d’accomplir l’ensemble des procédures administratives avant le 15 mai 2023.

Ainsi, les pèlerins algériens devront suivre un certain ordre, détaillé dans le communiqué de l’ONPO, pour accomplir l’ensemble de ces mesures. Notamment, à commencer par se présenter au niveau des services de la commune pour obtenir le certificat de succès pour accomplir le rite du Hadj. Les futurs pèlerins sont également appelés à se présenter aux commissions médicales des wilayas, menés du certificat du succès. Et ce, pour effectuer les examens médicaux et les vaccinations nécessaires pour l’obtention du : livret de santé, le certificat de vaccination anti-covid-19, mais aussi le certificat des qualifications sanitaires pour l’accomplissement du rite du hadj 2023.

La prochaine étape pour les pèlerins algériens est de se rendre à l’agence de la Banque d’Algérie. Et ce, pour payer les frais du Hadj estimés, cette année, à hauteur de 770 000 dinars algériens. Ces pèlerins sont appelés à présenter leur passeport biométrique, dont la validité est d’au moins de six mois, accompagné de l’ensemble des documents cités précédemment. Et ce, pour obtenir un reçu du paiement des coûts des prestations du hadj estimés à 600 000 Dzd, et le billet d’avion dont le prix s’élève à hauteur de 170 000 dinars algériens.

| À LIRE AUSSI :

>> Hajj 2023 : renforcement du programme aérien pour le transport des pèlerins algériens

>> Hadj 2023 – Algérie : l’ONPO dévoile le prix officiel du pélerinage savoir