Hadj 2023 : l’ONPO ouvre des centres de formation au profit des pèlerins algériens

La saison du Hadj 2023 approche à grands pas. D’ailleurs, le directeur général de l’Office national du Hadj et de la Omra a précédemment dévoile la date du premier départ pour les pèlerins algériens. Le premier groupe des pèlerins algériens quittera le pays le 31 mai 2023.

Dans ce sillage, l’Algérie multiplie les préparatifs pour permettre à ces citoyens d’accomplir ce rituel dans des meilleures conditions. C’est dans ce sillage que l’ONPO a décidé de lancer un programme de formation au profit des futurs pèlerins algériens.

Hadj 2023 : l’ONPO lance un programme de formations pour les pèlerins algériens

En effet, dans un communiqué publié dimanche, l’ONPO annonce l’ouverture de centres de formation au profit des citoyens désireux d’accomplir le rite du Hadj. Et ce, à travers les daïras et les communes du pays. Ces centres suivront des programmes tracés et assurés par des imams et des enseignants.

Selon le communiqué de l’ONPO, ces formations ont pour but de permettre aux futurs pèlerins algériens d’accomplir le rite du pèlerinage convenablement et correctement. Par ailleurs, les Algériens concernés et intéressés par ces programmes de formations pourront consulter la liste de ces centres et des mosquées concernées par ces formations au niveau de la page de la direction des affaires religieuses et des Wakfs de leur wilaya, ou en se rapprochant de la mosquée plus proche de leur lieu de résidence, lit-on sur le communiqué de l’ONPO.

Pour rappel, l’ONPO a précédemment dévoilé la démarche administrative à suivre avant de se rendre dans les terres saintes. En effet, dans un précédent communiqué, l’office national du pèlerinage et de la Omra invite les citoyens concernés par le Hadj 2023 à accomplir ces démarches administratives avant le 15 mai prochain.

