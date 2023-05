Hadj 2023 : l’ONPO fixe la date du 1er départ des pèlerins algériens

L’office national du pèlerinage et de la Omra a précédemment annoncé la prolongation de la date limite des finalisations des procédures administratives et sanitaires. Et ce, en faveur des personnes désireuses d’accomplir le rituel du hadj.

Dans ce sillage, intervenant dans l’émission du Echorouk morning, ce mercredi 17 mai 2023, le directeur général de l’ONPO a donné plus de détails concernant la date de départ du premier vol vers l’Arabie Saoudite.

Le DG de l’ONPO dévoile la date de départ du premier groupe de pèlerins algériens vers l’Arabie saoudite

Les premiers pèlerins partiront pour les lieux saints le 1er juin prochain, selon le directeur général de l’Office National du Hadj et de la Omra, Ahmed Slimani. Lors de son intervention dans l’émission EChorouk Morning, Slimani a précisé que le premier départ aura lieu le 1er juin et le dernier départ sera le 22 du même mois.

Slimani a également indiqué que le premier groupe de pèlerins retournera en Algérie à partir du 8 juillet 2023. En outre, environ 39 000 pèlerins ont déjà accompli les formalités administratives et financières, appelant les autres à accélérer le processus. Pour rappel, mardi dernier, l’Office a annoncé, dans un communiqué, la prolongation des délais pour les formalités administratives, sanitaires et le paiement de la saison du Hadj 2023 jusqu’au samedi 20 mai 2023 à 20 heures.

Hadj 2023 : l’Arabie Saoudite annonce de nouvelles mesures

Pour bien préparer la saison du Hadj 2023, l’Arabie saoudite a précédemment annoncé l’application d’une nouvelle mesure pour les pèlerins du monde entier. En effet, cette nouvelle mesure est entrée en vigueur à compter du 15 mai dernier.

Désormais, les pèlerins qui souhaitent accomplir le rite du Hadj sont appelés à présenter un permis d’entrée, obtenu auprès des autorités compétentes, avant leur entrée sur le territoire saoudien. Par ailleurs, dans le cas d’absence de ce document, ces pèlerins seront stoppés au niveau des centres de contrôle des voyageurs et seront empêchés d’entrer dans le pays.

