Hadj 2023 : instruction de Tebboune pour les citoyens de plus de 70 ans

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le ministre des affaires religieuses et des Wafks de permettre à 2 000 citoyens d’accomplir le Hadj dans le cadre du quota de l’Algérie pour la saison 1444/2023. Selon un communiqué rendu public par la Présidence de la République aujourd’hui, le lundi 24 avril 2023 la décision concerne les citoyens ayant atteint l’âge de 70 ans ou plus et ayant participé plus de 10 fois à la loterie.

Par ailleurs, le ministre saoudien du Hadj et de la Omra, Tawfik Ben Fawzan Al-Rabiah avait déclaré, que toutes les facilités seront accordées aux hadjis algériens, précisant que le quota des pèlerins algériens avait été porté à 41.300 hadjis au titre de la saison du Hadj 2023.