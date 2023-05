Hadj 2023 en Algérie : la BNA reconduit son prêt Halal « ESSABIL »

L’accomplissement des rites sacrés du Hadj est un objectif que de nombreux musulmans se fixent chaque année. Néanmoins, certains facteurs tels que la disponibilité des billets et le prix total du périple sont un frein pour beaucoup malheureusement. À cet effet et pour alléger le poids budgétaire qui pèse sur les pèlerins algériens, la BNA (Banque Nationale d’Algérie) a relancé son offre spéciale hajjis « ESSABIL » pour la saison 2023.

La BNA reconduit « ESSABIL » en 2023 : une opportunité pour les hajjis algérien

Après avoir lancé une offre spécialement dédiée au financement du Hadj en 2022, la BNA a décidé de reconduire la commercialisation de celle-ci pour l’année 2023. Le produit financier « ESSABIL » est un package offrant plusieurs avantages aux pèlerins en quête de solution de financement. Le montant total octroyé peut ainsi atteindre les 450.000 DA, remboursables en 24 mois dont 3 mois de différé possibles.

À LIRE AUSSI : Crédits halal pour l’achat de véhicules : la BNA lance officiellement sa formule

Ce produit s’inscrit sous le signe du « Kardh Hassan » et répond aux préceptes de la Charia islamique. Dans cette optique, aucun intérêt n’est ajouté, seule la somme empruntée est due à l’organisme financier.

« ESSABIL » s’adresse tout particulièrement aux Algériens disposant d’un passeport Hadj, à leurs conjoints ou à un de leurs ascendants/descendants directs.

La BNA conclut par inviter les intéressés à se rapprocher d’un de ses 96 guichets islamiques (68 guichets et 8 agences « Finance Islamique ») pour plus de détails sur le sujet. Un large personnel est mobilisé pour intercepter et traiter les demandes des pèlerins, mais aussi des demandeurs de crédits Halal pour l’achat de véhicules.

Cout du Hadj pour les Algériens en 2023 : l’ ONPO se prononce

Les Algériens sont désormais fixés quant au coût total du Hadj pour l’année 2023. En effet, l’ONPO (Office National du Hadj et de la Omra) a annoncé à la fin avril le tarif fixé par les autorités. Les pèlerins algériens auront ainsi à payer 770.000 DA, billet compris.



À LIRE AUSSI : Hadj 2023 – Algérie : l’ONPO dévoile le prix officiel du pélerinage

Ce tarif est, par ailleurs, le fruit d’une réduction décidée par décret ministériel le même mois. Le tarif original (850.000 DA) a été revu à la baisse suite au dernier Conseil des ministres, dirigé par le président Tebboune.