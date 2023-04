Hadj 2023 – Algérie : le Gouvernement annonce une réduction des prix

Les préparatifs pour la période sacrée du Hadj battent leur plein. Certains s’activent à réserver leurs billets, tandis que d’autres tentent encore d’amasser la somme nécessaire à ce pèlerinage tant convoité. Bonne nouvelle pour les bourses moyennes, le Conseil des ministres a tranché en faveur d’une réduction conséquente du tarif en vigueur. Une initiative visant à ouvrir l’accès aux Terres saintes à plus de pèlerins algériens et à permettre à plus de fidèle d’accomplir les rites sacrés à l’aube de la crise financière à laquelle fait face le pays.

À LIRE AUSSI : Le prix du Hajj 2022 enfin dévoilé en Algérie

Hadj 2023 : réduction des prix en vigueur par ordre ministériel

Ce dimanche 16 avril, le Gouvernement s’est réuni autour d’un Conseil des ministres pour débattre sur plusieurs dossiers. L’un d’entre eux était justement la tarification du Hadj pour cette année 2023. Sujet qui, à l’issue du Conseil, a fini par faire l’objet d’une décision de réduction conséquente du prix en vigueur. Avant cette réforme, le prix tarifaire du Hadj en Algérie était fixé à 850 000,00 DA. Il passe désormais à 770 000,00 DA, soit une réduction d’approximativement 10% dur prix initial.

À LIRE AUSSI : Hajj 2022 : Tebboune ordonne une baisse de prix

Rappelons que les prix de l’an passé avaient, eux aussi, fait l’objet d’une subvention étatique. Après l’annonce des prix de l’ONPO (office nationale du pèlerinage et de la Omra), le président Tebboune avait décidé, en juin 2022, de baisser le prix de 856.100,00 DA à 756.100,00 DA.

La liste des agences de voyage pour le Hadj 2023 révélée

Dans un communiqué rendu public précédemment, l’ONPO avait dressé une liste des agences de voyage prenant en charge le Hadj et la Omra pour la saison 2023. Il s’agit de 43 agences dispatchées un peu partout dans le pays, en plus l’Agence nationale du tourisme et de voyage et l’Office national du tourisme.

À LIRE AUSSI : Hajj 2023 pour Algériens : la liste des agences de voyage dévoilée

Ce listing est réparti de façon équitable sur les 5 aéroports principaux du pays, à savoir : Alger, Oran, Constantine, Annaba et Ouargla.