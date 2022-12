Hadj 2023 – Algérie : le cahier des charges pour les agences dévoilé

Pendant deux années consécutives, musulmans du monde entier, dont les Algériens ne pouvaient pas se rendre en Arabie Saoudite et donc effectuer leur pèlerinage à cause de la crise sanitaire liée à la COVID-19 qui a handicapé le secteur du transport aérien et restreint l’entrée à certains territoires.

Alors que l’Algérie a pu permettre à ces citoyens l’accomplissement du Hadj pour la saison précédente, la prochaine est déjà en préparation et l’Office National du pèlerinage et de la Omra débute l’organisation logistique.

C’est via un communiqué que celle-ci révèle que toutes les agences de tourisme et de voyage souhaitant se présenter pour organiser le Hadj pour la saison prochaines peuvent dès à présent s’inscrire et retirer le cahier des conditions grâce au portail mis en place : https://bawabetelhadj.dz

Agences de voyage : quelle est la procédure pour organiser le Hadj ?

Dans un premier temps, un cahier des charges est disponible via le site précédemment communiqué, vous pouvez aussi le consultez en cliquant ici. Ce cahier des charges a déjà été mis en place cette année grâce à la collaboration entre les services des ministères du Tourisme et des Affaires religieuses et des Wakfs afin de réguler les procédures et offrir un service qui répond à des normes assez précises.

Dans un second temps, il faudra compter quelques frais, soit un versement de 5 000,00 Dinars pour le compte de l’Office National du pèlerinage et de la Omra (N° 64/001006210300000088) ouvert à la Banque Nationale d’Algérie – Agence Al-Biar.

Il faut aussi déposer le dosser, manuellement dans une enveloppe scellée portant une mention précisé dans le même site. Une date limite a été fixée pour le dépôt des dossiers, soit le 10 janvier 2023 à 10 :00.

Hadj 2023 : vers l’augmentation du quota de l’Algérie

Afin de répondre à une demande des citoyens algériens, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, a révélé des négociations « prochaines » avec les autorités saoudiennes afin de revoir le quota de l’Algérie en prévision du Hadj 2023. C’est lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la nation organisée le jeudi 15 décembre 2022 qu’il a affirmé que l’objectif de la saison prochaine était de 40 300 personnes.

Dans un second temps, ces négociations auront un autre objectif, soit celui de lever d’autres barrières comme celle liée à l’âge. Le but étant de revoir l’âge exigé pour accéder au territoire saoudien.