Hadj 2023 – Algérie : le CPA lance un crédit 0 intérêt pour les pèlerins

Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) a mis en place un nouveau crédit dédié spécialement aux pèlerins. Ce prêt est disponible dés à présente en agence et permettra aux citoyens désireux d’accomplir le pèlerinage sacré de bénéficier d’une aide financière.

Après la baisse du coût du Hajj par décret ministériel, voici qu’un crédit certifié « Halal » est mis en place pour aider les Algériens à effectuer les rites sacrés.

Le CPA lance un crédit pour le Hajj 2023 : le « Qard Hassen Hajji »

En l’honneur de la saison du Hajj 2023, le CPA a lancé une nouvelle offre très intéressante pour les pèlerins. En effet, l’établissement a annoncé dimanche le lancement d’un prêt sans intérêt pour les pèlerins algériens. Ce crédit satisfait aux exigences de la Charia selon Comité National de la Fatwa pour l’Industrie de la Finance islamique.

À LIRE AUSSI : Hadj 2023 – Algérie : l’ONPO dévoile le prix officiel du pélerinage

Le Qard Hassen Hajji peut atteindre les 300.000 DA et s’adresse à tous les pèlerins remplissant certaines conditions d’éligibilité. Le bénéficiaire se doit d’avoir la nationalité algérienne et de résider dans le pays pour commencer. Il doit ensuite disposer d’un revenu stable et d’être âgé de moins de 75 ans.

Les conjoints ou les enfants des pèlerins peuvent également financer le voyage de leurs parents ou conjoints en souscrivant à leur place.

Un réseau d’agences mis à disposition des pèlerins par le CPA

Ce crédit a été mis en place pour faciliter l’accès au pèlerinage au plus grand nombre. Et pour ce faire, le CPA invite tous les intéressés à se déplacer dans une de ses agences pour avoir plus de détails sur le processus de souscription. Il y a en tout 96 guichets islamiques du CPA dispatchés dans tout le pays.

À LIRE AUSSI : Hadj 2023 pour Algériens : la date de départ du premier vol connue