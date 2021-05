Hadj 2021 pour Algériens : Les précisions du ministre Belmehdi

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a confirmé ce lundi que les mosquées, à l’exception de certains cas isolés, ont été les exemples les plus fascinants pendant le mois sacré du Ramadan en adhérant aux mesures préventives et en maintenant le protocole de santé contre Covid-19.

Lors de son passage sur les ondes de la radio nationale le ministre Youcef Belmehdi a déclaré que l’engagement envers les mesures de prévention pendant les prières de tarawih reflète un sentiment de civilisation et de sensibilisation parmi les citoyens.

Dans ce contexte, Youcef Belmehdi a renouvelé son appel aux citoyens qui fréquentent les mosquées à adhérer aux mesures préventives et à prendre les précautions nécessaires pour se protéger.

D’autre part, le ministre des Affaires religieuses a salué l’expérience de la récitation électronique, qui a compensé le concours du Saint Coran qui a été bloqué l’année dernière et cette année également en raison de l’épidémie du Coronavirus.

Il est à noter que le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs avait créé, au cours du mois de Ramadan l’année dernière, la plateforme de récitation électronique, et lors de son lancement, cette dernière a attiré des milliers de récitants algériens qui se sont illustrés dans des concours internationaux de récitation et de psalmodie du saint Coran.

Ce qu’a dit le ministre sur le Hajj 2021

En outre le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a évoqué le retour du Hajj cette année pour les Algériens, affirmant que jusqu’à maintenant aucune décision n’a été prise.

« Nous n’avons pas reçu d’appel officiel des autorités saoudiennes concernant le retour du hajj cette saison », a déclaré le ministre des Affaires religieuses Youcef Belmehdi.

Belmadhi a déclaré que l’espace aérien nationale demeure toujours fermé, et qu’il n’est pas possible de parler d’ouverture de l’hajj tant que la situation épidémiologique ne s’est pas améliorée.

Pour rappel, l’Arabie saoudite a annoncé hier dimanche son intention d’organiser des rituels de l’hajj cette année dans des conditions préventives spécifiques après son annulation en 2020 en raison de la pandémie coronavirus.

Des millions de personnes en provenance des quatre coins du monde se rendent chaque année en Arabie Saoudite pour accomplir le Hadj, le cinquième pilier de l’Islam. En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, l’édition 2020 n’a pu se tenir.