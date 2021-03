Hadda, jeune femme universitaire qui devient mécanicienne à Laghouat

Hadda Djeghidal, est une jeune femme trentenaire originaire de Laghouat, qui après l’obtention de son diplôme universitaire, avait choisi de devenir mécanicienne-auto, un métier qui rime souvent avec muscles et testostérones, en Algérie.

Cette jeune femme a obtenu son diplôme de l’université de Laghouat en 2011. Elle est ingénieur d’État en mécanique. Cela l’avait d’ors et déjà préparée à la carrière exceptionnelle qu’elle a choisi d’épouser, celle de mécanicienne-auto. Ce qui a fait d’elle une vraie pionnière dans ce domaine au niveau de la wilaya de Laghouat, ou elle est la seule femme à faire ce travail.

Première mécanicienne à Laghouat

Le credo de cette jeune femme courageuse et travailleuse, est “on se passe de la théorie, la pratique est le maître-mot”. Son diplôme l’avait cependant grandement aidé à pouvoir s’insérer dans ce domaine généralement réservé aux hommes. “Mes connaissances en mécanique-auto n’ont cessé, depuis mon embauche dans un atelier, de s’étoffer et de s’améliorer”, a-t-elle déclaré à l’APS.

La jeune fille avoue cependant que c’est aussi le spectre du chômage qui l’avait poussé à prendre son courage à deux mains et à côtoyer les “mécaniciens hommes dont certains, bien que n’ayant que le niveau de technicien, détiennent de grandes capacités dans ce métier, qui est devenu pour eux une passion”.

De son côté, le patron de la jeune mécanicienne affirme que cette dernière fait preuve de grandes qualités, il avait loué son “assiduité, ponctualité et maitrise du travail”. Hadda a cependant introduit dans son métier des nouvelles technologies qui lui ont permis de gagner du temps et de s’éviter tant d’efforts, en détectant les pannes via scanner.

Hadda, avait également lancé un appel à toutes les femmes algériennes, qu’elle a invité à ne pas rester confinées dans des secteurs “stéréotypés”, et à prendre leurs destins en main et d’investir dans d’autres créneaux et métiers le plus souvent réservés aux hommes