Le procureur près le tribunal de Sidi M’hamed a requis, ce dimanche 29 novembre, une peine de prison ferme à l’encontre de la journaliste et directrice du journal El Fajr, Hadda Hazem, dans le cadre d’une plainte déposée par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs suite à ses propos concernant l’initiative « Rijel El Fajr » (Les Hommes de l’Aube), selon le quotidien El Khabar.

Le procureur de la République près le tribunal tribunal de Sidi M’hamed a requis lors de l’audience une peine de deux ans de prison ferme assortie d’une amende de 500 000 dinars.

Face à ces réquisitions, la prévenue a assuré pour sa défense n’avoir eu aucune intention de porter atteinte à la mosquée ou aux imams, affirmant avoir simplement voulu alerter contre le risque de résurgence d’idées extrémistes par le biais de cette initiative.

Deux ans de prison ferme requis à l’audience

Rappelons que l’intéressée avait diffusé une vidéo sur la plateforme TikTok critiquant cette initiative, qui encourage les enfants et les adolescents à accomplir la prière de l’aube en groupe dans les mosquées.

Lancée avec un nombre restreint de jeunes avant de s’élargir et d’attirer un public plus important, l’opération a rencontré un large écho et une forte adhésion au sein de la société algérienne, voire à l’international.

L’opération avait toutefois suscité des critiques, alimentant un vif antagonisme. Dans sa vidéo, la journaliste avait notamment affirmé que des enfants avaient été victimes de « viols dans des mosquées » et accusé certains imams de propager une « idéologie extrémiste », mettant en garde contre le retour d’une pensée obscurantiste, selon ses termes.

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Ces déclarations ont provoqué de vives réactions. Le Conseil national indépendant des imams et des fonctionnaires du secteur des affaires religieuses et des wakfs a appelé à l’ouverture d’une enquête judiciaire, estimant que ces propos comportaient des accusations visant les mosquées et leurs responsables ainsi qu’une atteinte à la considération des imams.

Une vive polémique portée jusqu’au Parlement

Le dossier s’est également invité sous la coupole du Parlement, par le biais d’une question écrite adressée par le député du mouvement MSP, Omar Maamar, au ministre de la Justice, Lotfi Boudjemaa, afin de s’enquérir de la qualification juridique des déclarations relayées et des mesures susceptibles d’être engagées à ce sujet.

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Lors de l’audience, au cours de laquelle le procureur de la République a requis deux ans d’emprisonnement et une amende de 500 000 dinars, la prévenue a assuré pour sa défense n’avoir eu aucune intention de porter atteinte à la mosquée ou aux imams, affirmant avoir voulu alerter contre le retour d’idées extrémistes par le biais de cette initiative.