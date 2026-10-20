Ils vidaient les comptes des Algériens via une simple application TV : 10 hackers arrêtés à Constantine

La brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant de la Sûreté de wilaya de Constantine a réussi à démanteler une association de malfaiteurs composée de 10 personnes.

Ce réseau, qui opérait dans le cyberespace, était spécialisé dans la fourniture de services de transfert de fonds et de valeurs sans licence, l’achat et la vente de cryptomonnaies, le piratage informatique et le blanchiment d’argent, ainsi que dans l’organisation non autorisée de jeux de hasard et de loteries.

Un mode opératoire sophistiqué basé sur des logiciels malveillants

Selon un communiqué de la Sûreté de wilaya de Constantine, l’opération fait suite à des investigations techniques minutieuses menées par la brigade.

Celles-ci ont été initiées après la réception d’informations signalant l’existence d’un réseau criminel organisé procédant au piratage de téléphones portables.

Pour ce faire, les membres du réseau utilisaient des applications dédiées au visionnage de chaînes de télévision, intégrées à des logiciels malveillants (malwares) permettant de prendre le contrôle à distance des appareils.

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Les criminels exploitaient ces outils pour dérober les données bancaires des victimes, transférer leurs fonds vers plusieurs comptes de chèques postaux (CCP), avant de procéder au blanchiment de cet argent.

Les sommes ainsi subtilisées étaient converties en cryptomonnaies et investies dans des jeux de hasard et des loteries, tandis que ces activités illégales faisaient l’objet d’une promotion active.

Saisies d’envergure et arrestations

Les investigations ont permis d’identifier et d’interpeller les suspects l’un après l’autre, avant de les transférer au siège du service pour finaliser les procédures judiciaires requises.

L’opération a également permis la saisie d’ordinateurs portables, de smartphones haut de gamme, ainsi que la récupération de cartes bancaires appartenant aux victimes.

Les perquisitions ont conduit à la saisie de sommes d’argent considérables présumées issues de cette activité criminelle, comprenant notamment 1 012 720 dinars algériens en numéraire ainsi que 5 112,68 USDT en cryptomonnaie, soit une valeur équivalant à 128 806,36 dinars.

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Par ailleurs, les données recueillies ont révélé qu’un montant total de 236 287,68 USDT, équivalant à 59 544 495 dinars, avait circulé entre les suspects sur une période de trois mois. À cela s’ajoute une autre somme de 41 050 729 dinars, transférée directement via les comptes courants postaux des membres du réseau.

Enfin, les biens saisis comprennent un véhicule de luxe, soupçonné d’avoir été acquis grâce aux revenus de ces activités illicites, ainsi que plusieurs armes blanches prohibées.