Haaland officiellement à Man City : quel avenir pour Mahrez ?

Après avoir officialisé la venue d’Erling Haaland, Manchester City pourrait mettre Riyad Mahrez, mais aussi certains cadres, à vendre et ce, pour des raisons purement financières. Le capitaine de la sélection nationale ne manque pas d’offres, citant notamment le PSG et l’AC Milan, qui veulent à tout prix l’engager.

Manchester City réalise un grand coup avant même l’entame du mercato estival. En effet, le club a officialisé la venue du Norvégien ErlingHaaland. L’attaquant du Borussia Dortmund a signé un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en 2027. Une recrue phare sur laquelle les responsables de Man City misent beaucoup pour espérer remporter la ligue des champions européenne la saison prochaine.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le transfert de Haaland a coûté très cher aux Citizens qui ont dû payer la clause libératoire du joueur, estimée, selon les dernières nouvelles, à 60 millions d’euros. Ce n’est pas tout puisque l’international norvégien devrait toucher un salaire annuel qui avoisine les 20 millions d’euros.

Le PSG et l’AC Milan ne lâchent pas Mahrez

Après avoir dépensé beaucoup d’argent pour faire un premier recrutement de taille, en l’occurrence Erling Haaland, les responsables de Man City songeraient à céder certains cadres, au moins pour réduire la masse salariale du club, c’est que rapportent plusieurs médias européens. L’attaquant algérien Riyad Mahrez en fait partie.

En effet, et à une année de la fin du contrat du capitaine de la sélection nationale, la direction du club Mancunien pourrait lui accorder un bon de sortie lors du prochain mercato estival pour au moins valoriser son transfert, au risque qu’il parte gratuitement l’année prochaine et ce, dans le cas où il refuse de prolonger son contrat pour d’autres saisons.

Une chose est sûre, Mahrez ne manque pas d’offres. Il est convoité par les plus gros cadors européens, citant notamment le PSG et l’AC Milan. Le premier veut l’engager afin de pallier l’éventuel départ d’Angel Di Maria, tandis que le second voit en lui l’attaquant idéal qui manque à la formation Milanaise.

En somme, l’avenir de Riyad Mahrez continue à faire l’actualité des médias. Certes, il n’est pas contre l’idée de poursuivre avec les Citizens et est prêt à négocier un nouveau contrat, mais la venue d’Erling Haaland pourrait changer la donne.