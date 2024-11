Guinée Equatoriale 0 – Algérie 0 : les Verts assurent la première place

L’équipe d’Algérie a imposé le nul à la Guinée-Équatoriale (0-0), dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN-2025, au terme d’un match où le rendement était loin des attentes. Mais elle a réalisé un résultat probant qui lui permet d’assurer la première place.

Pour revenir à la physionomie du match, on assiste à une première mi-temps très ennuyeuse, entre deux sélections déjà qualifiées pour la CAN-2025. La sélection nationale, qui axe sur les contre-attaques, ne réussira à créer la moindre occasion franche

La seule action dangereuse qui mérite d’être mentionnée lors de la première mi-temps, c’est celle de la Guinée-Équatoriale dans les derniers instants. Bien servit d’une passe latérale, Ansué rate miraculeusement l’occasion d’ouvrir le score. Oukidja se distingue par un arrêt magistral et sauve l’équipe d’Algérie d’un but tout fait. C’est sur cette action que l’arbitre ivoirien renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Petkovic joue toutes ses cartes offensives, en vain

Après la pause citron, Ramy Bensebaini est contraint de céder sa place à Mohamed-Amine Madani. Et pour cause, il a contracté une blessure au genou.

Concernant le match, il y aura plus d’engagement physique de la part des deux équipes par rapport à la première mi-temps. Mais toujours pas d’occasions franches, que ce soit du côté algérien ou équato-guinéen.

Vladimir Petkovic va sortir des cartes offensives afin d’apporter du punch au compartiment offensif. Il incorpore Gouiri et Benzia, mais les deux attaquants ne réussiront pas à débloquer la situation. La seule action dangereuse, c’est évidemment le tir de Zerrouki. L’excellente parade du gardien de but adverse prive l’EN d’un but 90+2′.

Le score restera de zéro partout entre les deux antagonistes jusqu’au coup de sifflet final. La sélection nationale a certes fourni un rendement loin des attentes, mais le plus important, c’est de revenir de son déplacement avec un précieux point qui lui permet d’assurer la première place du groupe. Dimanche prochain, la bande à Petkovic achèvera les éliminatoires par la réception du Libéria au stade Hocine Ait-Ahmed de Tizi-Ouzou (17h).