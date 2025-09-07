Guinée – Algérie : Les Verts débarquent à Casablanca (vidéo)

Les Verts viennent d’atterrir à la capitale économique marocaine, Casablanca, pour affronter demain la Guinée. Un match qui s’annonce décisif pour la qualification pour la Coupe du monde 2026.

L’équipe d’Algérie a franchi un grand pas vers la qualification pour la Coupe du monde 2026 suite à sa dernière victoire face au Botswana (3-1). Demain, ils enchaîneront avec un autre match, en donnant la réplique à la Guinée, pour le compte de la 8e journée des éliminatoires.

Un match qui s’annonce décisif. En effet, la victoire va leur permettre de valider leur billet qualificatif pour le Mondial américain. Même le nul pourrait leur suffire pour la qualification, à condition que le Mozambique et l’Ouganda, qui affrontent respectivement le Botswana et la Somalie, ne gagnent pas. Mais la bande à Vladimir Petkovic ne veut rien laisser au hasard puisqu’elle va aborder le match de demain avec la ferme ambition de le gagner et revenir ainsi avec les précieux trois points.

Comme tout le monde le sait, la Fédération guinéenne de football a opté pour Casablanca pour accueillir les Verts. Ces derniers ont atterri cet après-midi à la capitale économique marocaine, à bord d’un vol spécial et direct Alger-Casa.

Après avoir finalisé toutes les formalités douanières, les membres de la délégation algérienne ont trouvé le bus qui a été mis à leur disposition afin de les transporter à l’hôtel dans lequel ils éliront domicile.

Bensebaini et Bounedjah absents pour le match décisif

Un coup dur frappe l’équipe d’Algérie de football à l’approche du match décisif contre la Guinée, comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ramy Bensebaini et Baghdad Bounedjah, deux éléments importants de la sélection, seront absents pour cette rencontre cruciale qui se déroulera lundi à Casablanca.

La suspension des deux joueurs fait suite aux cartons jaunes reçus lors de la victoire contre le Botswana (3-1) jeudi dernier. Cette situation complique la tâche du sélectionneur national Vladimir Petkovic, qui devra composer sans ces deux « tauliers » pour ce match capital dans la course à la qualification.

L’impact de l’absence de deux joueurs

L’absence de ces joueurs expérimentés – Bensebaini (74 sélections, 9 buts) et Bounedjah (79 sélections, 34 buts) – représente une perte significative pour les Verts dans ce match à fort enjeu contre la Guinée.

Cette situation force le driver des Verts à revoir ses plans tactiques et pourrait influencer significativement la performance de l’équipe dans ce match crucial pour la qualification au Mondial 2026. L’Algérie devra trouver des solutions pour compenser ces absences de taille.

Rappelons que Jaouen Hadjam, qui a été autorisé à quitter le rassemblement des Verts avant le match face au Botswana pour des raisons familiales, est de retour. Ainsi, il est à la disposition de Petkovic pour le match de demain.

