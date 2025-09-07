Guinée – Algérie : A quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

L’équipe d’Algérie affrontera la Guinée ce lundi à Casablanca dans un match crucial des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Leader du groupe G avec 18 points, l’Algérie pourrait décrocher sa qualification en cas de victoire face à une équipe guinéenne (3e, 10 points) qui reste en course après sa victoire 3-0 contre la Somalie.

Le sélectionneur Vladimir Petkovic s’attend à un match difficile et appelle à la plus grande vigilance. Cette rencontre intervient trois jours après une victoire mitigée contre le Botswana (3-1), où l’équipe a montré des faiblesses défensives à corriger. Les Verts devront composer sans deux joueurs majeurs : Baghdad Bounedjah et Rami Bensebaini, suspendus pour cumul de cartons.

Match décisif pour la qualification

Le staff technique insiste sur l’importance de la récupération physique et mentale après le match de jeudi. Le retour de Jaouen Hadjam pourrait renforcer le couloir gauche de la défense. L’objectif est clair : gagner et assurer la qualification plus tôt que prévu pour aborder sereinement la suite des éliminatoires.

Cette rencontre s’annonce comme une « vraie bataille physique et mentale » selon les cadres de l’équipe, qui devra faire preuve de plus de rigueur et d’efficacité pour atteindre son objectif.

La Guinée dos au mur

La Guinée se trouve dans une position délicate, devant impérativement s’imposer pour maintenir ses chances de qualification. L’équipe, dirigée par Paulo Duarte qui a été nommé nouveau sélectionneur il y a un mois seulement, vient de réaliser une performance convaincante en battant la Somalie 3-0, mais reste à deux points de la deuxième place qualificative.

Un défi particulier attend le Syli National, contraint depuis plusieurs années de disputer ses matchs « à domicile » dans d’autres pays, faute d’infrastructure homologuée dans leur pays. Cette situation inhabituelle n’arrange pas les affaires des coéquipiers de Serhou Guirassy.

Malgré leur récente victoire, les Guinéens devront faire preuve d’une plus grande efficacité offensive que lors de leur dernière sortie. La qualification n’est plus entre leurs seules mains, et seule une victoire leur permettrait de rester dans la course, tout en espérant des résultats favorables dans les autres rencontres.

Sur quelles chaines voir le match ?

Le match Guinée-Algérie sera sans doute suivi avec grand intérêt par les supporters algériens, mais aussi par les passionnés du ballon rond entre deux bonnes nations africaines de football. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 17h.

Concernant les chaînes qui vont diffuser le match, trois sont confirmées jusqu’à présent : L’Equipe TV (France), Sportdigital Fussball (Allemagne), sur le satellite Astra, et SSC Sports (Arabie Saoudite) sur le satellite NilSat.

Quant à la Télévision nationale algérienne, elle n’a, jusqu’au moment où nous mettons sous presse, rien confirmé concernant la retransmission du match.

