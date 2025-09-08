Guinée 0 – Algérie 0 : les Verts à 3 points de la Coupe du monde 2026

L’équipe d’Algérie s’est contentée du nul face à la Guinée (0-0), dans un match disputé à Casablanca au Maroc, pour le compte de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde-2026. Un bon point de pris pour la bande à Petkovic, qui est à trois points de la qualification pour le Mondial américain.

Lors de la première mi-temps, on assiste à un jeu très serré. Lors du premier quart d’heure, les Verts ont failli ouvrir le score. Amoura, bien servi par Mahrez en profondeur, s’empare du ballon devant le gardien de but adverse, mais rate miraculeusement l’occasion de marquer.

Une occasion dangereuse qui fera réagir les Guinéens. En effet, ils vont exercer une pression sur les bois de Guendouz et parviendront à créer des tentatives qui donnent des sueurs froides aux Algériens.

Malgré leurs occasions, le score restera de zéro partout jusqu’au sifflet de l’arbitre qui renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe du monde 2026 : les scénarios de qualification de l’Algérie

Petkovic n’a pas trouvé la bonne formule

Après la pause citron, les Fennecs rentreront plus motivés et déterminés. Ils tenteront d’exercer une pression sur les bois adverses, mais ce sont les Guinéens qui vont se procurer l’action la plus dangereuse. Bien servi en profondeur, Baldé élimine Guendouz et tire, mais Atal sauve l’EN d’un but tout fait de la ligne des bois (55′).

Après cette action dangereuse, le rythme de la rencontre va baisser d’un cran. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic tentera de trouver la bonne formule pour débloquer la situation en attaque. Il incorpore alors Hadj Moussa et Gouiri à la place de Mahrez et Benrahma. Mais ces deux changements ne vont rien apporter.

🟢 À LIRE AUSSI : Guinée – Algérie : Les Verts débarquent à Casablanca (vidéo)

Le dernier quart d’heure sera marqué par une grande pression des Guinéens, mais la défense algérienne résiste bien aux assauts adverses. Le temps réglementaire s’achève sur le score vierge, l’arbitre ajoute six minutes de temps additionnel, mais aucune équipe ne réussira à marquer.

Les Verts pouvaient espérer mieux, certes, mais le nul décroché à Casablanca est un bon point de pris face à une sélection guinéenne coriace et bien organisée. Un précieux point qui leur a également permis de consolider leur place à la tête du groupe G. Trois points lors du prochain match face à la Somalie en déplacement, où la victoire paraît, sur papier, une simple formalité, leur permettront de valider leur billet qualificatif pour la Coupe du monde 2026.

À noter que le Mozambique et l’Ouganda ont remporté leurs matchs, respectivement face au Botswana (2-0) et à la Somalie (2-0). L’Algérie est première du groupe avec 19 points, suivie du Mozambique et de l’Ouganda (15 points).

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie 3 – Botswana 1 : Les Verts s’imposent difficilement