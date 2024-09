Guide complet sur le ballon gastrique avalable : utilisation, efficacité et avantages !

L’obésité est un problème de santé mondial qui ne cesse de croître, en grande partie en raison de mauvaises habitudes alimentaires. Cette augmentation a conduit à des innovations dans le traitement de l’obésité, notamment avec l’introduction des ballons gastriques de nouvelle génération. Parmi les options les plus récentes de traitement non chirurgical de l’obésité, le ballon gastrique avalable se distingue. Mais qu’est-ce exactement ? À qui est-il destiné ? Quels sont ses avantages ? Dans cet article, Professeur Abdülcabar Kartal du Centre Médical Anadolu répond à toutes ces questions en détail.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’obésité est définie comme une accumulation excessive de graisse dans l’organisme. Les personnes ayant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30 sont classées comme obèses.

L’obésité ne se limite pas à être un simple problème de surpoids ; elle est souvent associée à d’autres maladies graves, comme les maladies cardiovasculaires. C’est pourquoi un traitement rapide est crucial pour améliorer la qualité de vie des patients et prévenir des complications plus graves.

Pour les patients qui n’ont pas réussi à perdre du poids par le régime ou l’exercice, il est essentiel de déterminer la cause sous-jacente de l’obésité. Divers traitements chirurgicaux et non chirurgicaux sont disponibles depuis des années, et le choix de la méthode dépend de plusieurs facteurs, tels que l’état de santé général, la taille, le poids, l’âge et le sexe du patient.

Qu’est-ce qu’un ballon gastrique avalable ?

Le ballon gastrique est une solution non chirurgicale efficace pour traiter l’obésité. Ce dispositif médical réduit le volume de l’estomac, permettant aux patients de manger moins tout en se sentant rassasiés plus longtemps. Traditionnellement, le ballon gastrique est inséré dans l’estomac via un endoscope sous anesthésie légère.

Cependant, les progrès technologiques ont permis le développement d’un ballon gastrique avalable, offrant une alternative sans endoscopie ni anesthésie. Comme son prédécesseur, ce ballon réduit le volume de l’estomac, aidant les patients à atteindre la satiété avec moins de nourriture.

Le ballon gastrique avalable se prend simplement avec de l’eau, et son principal avantage est qu’il n’implique aucune intervention chirurgicale, permettant ainsi aux patients de reprendre rapidement leurs activités quotidiennes.

Qui peut bénéficier de cette intervention ?

Lors du choix de la méthode de traitement pour un patient obèse, les médecins évaluent d’abord l’indice de masse corporelle (IMC) du patient. Pour ceux dont l’IMC est inférieur à 30, la perte de poids devrait idéalement être obtenue par un régime alimentaire et l’exercice physique. Cependant, dans des situations où une perte de poids rapide est nécessaire en raison de risques de santé liés à l’obésité, les médecins peuvent reconsidérer l’utilisation du ballon gastrique.

Ce dispositif peut ne pas être adapté aux personnes avec un IMC supérieur à 40, où une intervention chirurgicale est souvent envisagée. De plus, les personnes souffrant de diabète de type 2, d’apnée du sommeil ou de maladies cardiaques peuvent également bénéficier de l’application d’un ballon gastrique.

Comment se déroule l’intervention par ballon gastrique ?

Le processus commence par une évaluation médicale complète du patient. Avant l’intervention, le spécialiste informe le patient sur les détails de la procédure. Des médicaments peuvent être prescrits pour faciliter l’adaptation au ballon gastrique et atténuer les effets secondaires comme les nausées.

Lors de l’application endoscopique, le patient reçoit une sédation pour assurer son confort. Le médecin utilise ensuite un endoscope pour examiner l’estomac et l’œsophage, vérifiant l’absence de problèmes tels que les ulcères. Si aucune anomalie n’est détectée, un cathéter portant un ballon non gonflé est introduit dans l’estomac via l’endoscope. Une fois en place, le ballon est gonflé avec une solution saline.

La principale différence avec le ballon gastrique avalable est qu’il ne nécessite ni sédation ni endoscopie. Le patient avale simplement le ballon, qui est encapsulé sous forme de capsule, avec un peu d’eau. Une fois ingéré, la position du ballon est vérifiée par radiographie.

Le ballon est relié à un dispositif fin par un fil, qui permet au médecin de le gonfler avec environ 550 cc de liquide une fois en position dans l’estomac. Une autre radiographie est effectuée pour vérifier le bon placement du ballon, après quoi le dispositif de gonflage est retiré.

Combien de temps dure l’application d’un ballon gastrique ?

La pose endoscopique d’un ballon gastrique se déroule dans une unité spécialisée sous sédation, permettant au patient de rester détendu. La durée de l’intervention varie généralement entre 20 minutes et 1 heure.

En revanche, l’application d’un ballon gastrique avalable, ne nécessitant ni anesthésie ni endoscopie, est plus rapide. Elle se termine en 15 à 20 minutes, après quoi le patient peut immédiatement reprendre ses activités quotidiennes.

Quelle perte de poids peut-on espérer avec ce dispositif innovant ?

Le ballon gastrique avalable réduit le volume de l’estomac, permettant une sensation de satiété plus rapide avec une moindre quantité de nourriture. De plus, certaines études suggèrent que le ballon peut aider à réguler les hormones contrôlant l’appétit.

Une attention particulière à l’alimentation et un exercice régulier après l’application accélèrent les résultats. En moyenne, la majorité des patients perdent entre 10 et 15 % de leur poids corporel au cours des 3 à 4 premiers mois suivant l’installation du ballon.

Que faut-il surveiller après la procédure ?

Après la pose du ballon gastrique avalable, le patient, n’étant pas sous sédation, peut reprendre immédiatement ses activités normales, comme la natation, les voyages en avion, et l’exercice physique. Des médicaments peuvent être prescrits pour prévenir les maux d’estomac dans les premiers jours.

Bien que rares, des nausées et des vomissements peuvent survenir jusqu’à ce que l’estomac s’adapte au ballon. Si ces symptômes persistent, il est essentiel de consulter un médecin. Les deux premières semaines, il est recommandé de suivre un régime à base de liquides, avant d’introduire progressivement des aliments mous. Après trois semaines, une alimentation normale peut être reprise. Collaborer avec un diététicien après l’intervention facilite grandement la perte de poids.

Le ballon gastrique reste-t-il en place à vie ?

Les ballons gastriques placés par endoscopie restent dans l’estomac environ 6 mois, après quoi ils sont retirés à l’aide d’un endoscope. Le ballon gastrique avalable, lui, possède une valve fusible permettant son auto-élimination.

Après 4 à 6 mois, cette valve se dissout, libérant le liquide contenu dans le ballon, qui est sans danger pour l’organisme. Le ballon se réduit alors, traverse les intestins et est naturellement éliminé du corps.

En somme, l’obésité est un problème de santé publique majeur à l’échelle mondiale, pouvant entraîner des complications sévères si elle n’est pas traitée. Atteindre un poids idéal est essentiel pour le bien-être physique et mental. Pour explorer les options de traitement de l’obésité, il est crucial de consulter un spécialiste.