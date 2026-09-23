Guichet unique de l’investissement : Tebboune finalise le décret présidentiel

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce mardi une réunion de travail entièrement tournée vers un texte très attendu : le décret présidentiel encadrant le guichet unique. Les derniers réglages ont été arbitrés, ouvrant la voie à la mise en service effective de ce dispositif censé fluidifier le parcours des porteurs de projets et améliorer le climat des affaires.

Selon ce qui ressort de cette rencontre, l’enjeu dépasse la simple formalité juridique. Il s’agit d’enclencher une nouvelle dynamique économique en allégeant la mécanique administrative qui, pendant des années, a ralenti la concrétisation des projets productifs.

Le guichet unique de l’investissement passe de la théorie à l’application

Le principe est connu : réunir en un même lieu l’ensemble des administrations concernées par un dossier d’investissement. Le promoteur dépose sa demande, puis suit son traitement sans multiplier les déplacements. Le décret présidentiel vient verrouiller ce fonctionnement et lui donner une base réglementaire solide.

Cette étape s’inscrit dans le prolongement direct des consignes délivrées par le chef de l’État en septembre dernier. Il avait alors fixé une échéance serrée aux responsables du secteur, exigeant que le dispositif du guichet unique fonctionne réellement avant la fin du mois, et non uniquement sur le papier.

La méthode reste la même : des délais courts, un suivi assuré depuis la Présidence et une obligation de résultat pour les administrations impliquées. Le texte finalisé ce mardi constitue la traduction juridique de cette exigence.

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Simplification des procédures et climat des affaires au cœur de la réforme

La simplification des procédures constitue le fil conducteur de la démarche. Moins de pièces à fournir, des circuits raccourcis, une numérisation accrue des échanges entre services : l’ambition est de réduire le temps qui sépare l’idée du chantier.

Ces orientations rejoignent le bilan présenté au printemps dernier par les autorités, qui faisait état de plus de 21 000 projets enregistrés pour une valeur dépassant 9 000 milliards de dinars. Un volume considérable, dont la transformation en usines et en emplois dépend largement de la fluidité administrative.

Une réforme économique menée sur plusieurs fronts

Le décret sur le guichet unique ne se lit pas isolément. Il complète une série de décisions prises ces derniers mois pour réorganiser la sphère économique. Le commerce extérieur a notamment fait l’objet d’un tour de vis, avec la refonte annoncée des cartes d’exportateur et d’importateur destinée à freiner la réexportation de marchandises sans valeur ajoutée locale.

Dans le même registre, le chef de l’État avait appelé à une fermeté accrue face aux pratiques spéculatives et à la fraude dans les circuits d’exportation, lors de ses échanges périodiques avec la presse nationale. Protection du produit local d’un côté, ouverture facilitée aux capitaux de l’autre : la ligne consiste à conjuguer les deux.

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