Guichet unique, foncier industriel, ports… Tebboune ordonne plusieurs mesures

Le calendrier est désormais posé : le guichet unique de l’investissement devra fonctionner réellement avant la fin du mois de septembre. C’est l’instruction la plus tranchante formulée par Abdelmadjid Tebboune, qui a dirigé ce mercredi le 9 septembre une réunion de travail entièrement consacrée à l’investissement. Dans le même mouvement, le chef de l’État a exigé le lancement sans délai d’un inventaire exhaustif du foncier industriel disponible sur l’ensemble du territoire.

Le guichet unique de l’investissement doit être effectif avant fin septembre

Dans un communiqué officiel, la Présidence indique que des consignes strictes ont été adressées aux responsables présents pour que la structure entre en service le guichet unique de manière concrète d’ici quelques semaines, et non sur le papier.

L’objectif poursuivi tient en une idée simple : offrir au porteur de projet un point d’entrée unique, capable de traiter son dossier de bout en bout. Cette approche vise à réduire les allers-retours entre administrations, longtemps désignés comme le principal frein aux projets productifs.

Cette exigence de résultat rappelle la méthode adoptée par le président lorsqu’il avait donné un délai d’un mois aux ministères pour interconnecter leurs systèmes informatiques. Des échéances courtes, assorties d’un suivi direct depuis El Mouradia.

Un recensement total du foncier industriel lancé immédiatement

Parallèlement au chantier administratif, une opération d’envergure démarre : dresser l’état des lieux complet des terrains à vocation industrielle du pays. Assiettes attribuées mais jamais exploitées, zones partiellement viabilisées, parcelles gelées par des litiges, tout doit être identifié.

Ce travail d’inventaire répond à un paradoxe bien connu de l’économie algérienne. Alors que des investisseurs affirment ne pas trouver de terrain, d’importantes superficies restent inactives depuis des années entre les mains de bénéficiaires qui n’ont rien construit. Sans cartographie fiable, aucune redistribution sérieuse n’est possible.

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La numérisation des procédures d’investissement passe à la vitesse supérieure

Troisième axe des instructions présidentielles : dématérialiser l’intégralité du parcours de l’investisseur. Le chef de l’État a nommément visé les administrations qui interviennent le plus souvent dans les dossiers, à savoir les impôts, les domaines et les douanes.

L’enjeu dépasse le simple confort administratif. Chaque étape traitée en ligne devient traçable, ce qui restreint la marge de manœuvre des intermédiaires et limite les zones d’ombre. Cette logique de transparence par la technologie irrigue plusieurs décisions récentes, notamment celles destinées à couper court à la spéculation grâce à un dispositif numérique de suivi.

La présence de la ministre chargée de la numérisation et du directeur général des douanes autour de la table illustre la dimension transversale du dossier. Aucun maillon ne peut rester en marge du système.

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Le port de Mostaganem réservé aux importations des entreprises publiques

La décision la plus concrète pour le commerce extérieur concerne les infrastructures portuaires. Tebboune a validé une réorganisation fondée sur la spécialisation : chaque port se verra attribuer une vocation précise, au lieu de traiter indifféremment tous les types de trafic.

Première application immédiate, l’infrastructure de Mostaganem devient exclusivement dédiée aux opérations d’importation menées par les établissements et sociétés du secteur public. Une affectation qui doit fluidifier les autres plateformes, dont celle d’Alger, régulièrement saturée.

Cette réorganisation prolonge la reprise en main du commerce extérieur engagée depuis plusieurs mois. Le président avait déjà décidé la création de nouvelles cartes d’importateur et d’exportateur pour assainir un secteur miné par les pratiques opportunistes.

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