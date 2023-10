Le président Abdelmadjid Tebboune a présidé ce lundi (16 octobre 2023) une réunion du Haut Conseil de Sécurité. Une réunion au cours de laquelle le Chef de l’État a réaffirmé la position de l’Algérie à l’égard des événements tragiques qui se déroulent à Gaza, en Palestine occupée.

Ainsi, le communiqué de la Présidence de la république (publié à l’issue de la réunion du HCS) souligne d’emblée que l’Algérie rejette « les génocides systémiques commis par les forces d’occupation dans les territoires palestiniens occupés contre des civils sans défense.

Après avoir réaffirmé la “pleine solidarité” de l’Algérie avec “le peuple palestinien frère”, le document précise que “la solution radicale ne réside pas dans les génocides, ni dans les déplacements massifs, mais plutôt dans l’établissement de l’État de Palestine avec Al-Qods pour capitale, sur les frontières de juin 1967”.

“L’Algérie appelle la Communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité (de l’ONU), à assumer ses responsabilités en vue d’assurer la protection des civils palestiniens sans défense », conclut le communiqué de la Présidence.

Agression israélienne à Gaza : le bilan frôle les 3000 morts ce lundi 16 octobre

Par ailleurs, le bilan des agressions que mène, depuis le 7 octobre, l’armée israélienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie a atteint ce dimanche (16 octobre) 2866 martyrs et plus de 12 000 blessés, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Au cours des dernières 24 heures, à Gaza seulement, 254 civils sont morts sous les bombes israéliennes et 562 autres ont été blessés. Ce qui porte le nombre de victimes dans l’enclave palestinienne à 2808 morts et 10 850 blessés.

En outre, les sources palestiniennes ont indiqué que les femmes et les enfants constituaient près de deux tiers des victimes (64 %). Ainsi, depuis le début des bombardements, 936 femmes et 853 enfants ont été tués. Tandis que parmi le personnel de santé, le nombre de martyrs a atteint 37 personnes (médecins, ambulanciers, infirmiers).

En ce qui concerne le bilan des dégâts matériels, les bombes israéliennes ont, à ce jour, entièrement démoli 3731 immeubles d’habitation (dont 10 500 logements) et ont partiellement endommagé 10 000 logements (dont 7100 sont inhabitables). En outre, 18 écoles sont désormais hors service.

Devant ce massacre qui se déroule sous les yeux de toute la planète et dans l’impunité totale, des millions de manifestants continuent de déferler dans les rues des capitales du monde entier pour dénoncer les crimes de Tsahal et dire non au génocide du peuple palestinien.