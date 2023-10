Guerre Hamas – Israël : un enfant palestinien tué de 26 coups de couteau aux USA

La région d’Illinois aux USA a enregistré un nouveau drame qui a touché un enfant de la communauté musulmane. Il s’agit d’un crime de haine motivé par la guerre Hamas – Israël qui a mis fin aux jours d’un enfant âgé seulement de six ans.

Les faits remontent au samedi 14 octobre dernier, un homme âgé de 71 ans, s’est violemment pris à une mère et son enfant musulmans, d’origine palestino-américaine.

Les États-Unis sous le choc après l’attaque visant cette famille musulmane, qui s’est déroulée dans leur résidence. L’assaillant qui n’est autre que leur propriétaire, âgé de 71 ans, a poignardé l’enfant de 26 coups de couteau et a grièvement blessé la maman de l’enfant.

La femme a réussi à contacter le 911, après avoir poussé l’agresseur, pour tenter de sauver son fils, mais en vain. Malheureusement, le petit enfant a succombé à ses blessures. À son arrivée sur le lieu du crime, la police a trouvé l’assaillant assis devant la résidence, son franc marqué par une lacération. Il a été transporté vers l’hôpital avant d’être inculpé pour meurtre.

Par ailleurs, les enquêteurs ont trouvé les deux victimes dans une chambre dans leur maison. Il est à noter que la famille vivait depuis deux ans aux rez-de-chaussée de cette demeure. Et ce, sans problèmes antérieurs notables avec le propriétaire.

Suite à l’autopsie effectuée sur le corps de la victime. Les enquêteurs ont révélé que le défunt présentait plusieurs blessures au torse, à la poitrine et aux extrémités supérieures. En effet, un couteau militaire dentelé d’une lame de 15 cm a été retirée de l’abdomen de l’enfant de six ans.

Selon la police américaine, ce meurtre est motivé par le conflit Israël – Hamas et par l’orientation religieuse de cette famille. D’ailleurs, le responsable du bureau de Chicago du Conseil des relations américano-islamique, l’homme de 71 ans, a d’abord frappé à la porte et a tenté d’étouffer la femme de 32 ans, en criant « Vous, les musulmans, vous devez mourir ».

Par ailleurs, dans un communiqué publié dimanche dernier, le président américain a condamné le meurtre de cet enfant de six ans. Et a affirmé que cette famille musulmane « était venue en Amérique pour chercher ce que nous cherchons tous : un refuge pour vivre et prier en paix ». « Cet acte de haine horrible n’a pas sa place en Amérique » a ajouté le président américain qui appelle à rejeter l’islamophobie.

Jill and I were sickened to learn of the brutal murder of a child and the attempted murder of the child’s mother yesterday in Illinois. Our condolences and prayers are with the family.

This act of hate against a Palestinian Muslim family has no place in America.

— President Biden (@POTUS) October 16, 2023