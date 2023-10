Guerre Hamas – Israël : le SOS des familles algériennes bloquées à Gaza

Au sixième jour de l’agression israélienne sur Gaza, le bilan des victimes et des pertes ne cesse de s’alourdir de façon vertigineuse. Les derniers chiffres dépassent désormais les 1 385 morts et 6 229 blessés. De leur côté, les membres de la diaspora, établis à Gaza, commencent déjà à s’inquiéter de leur sort.

En effet, l’inquiétude et la peur commencent à les ronger et n’ont choix que de s’adresser au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour demander leur rapatriement.

À Gaza, les membres de la diaspora lancent un appel de secours

Au micro d’Ennahar, les membres de la diaspora algérienne résidents à Gaza ont lancé un SOS au Chef d’État Abdelmadjid Tebboune. C’est le cas pour Zaki G qui a fait savoir que sa famille, a vécu 15 ans en Algérie, avant de s’installer à Gaza.

Bien que les habitants de Gaza soufrent déjà des coupures d’électricité depuis des années. Mais cette fois-ci, ils pourront être totalement privés de courant pour une période indéterminée. « pas d’électricité, pas d’eau, pas de gaz » confirme une autre Algérienne, originaire d’Oran.

De son côté, l’Algérienne Huda AZ, qui était en compagnie de sa maman originaire de Mascara, a assuré que la situation à Gaza est chaotique et qu’ils ont reçu l’ordre d’évacuer leurs maisons avant de se retrouver dans un centre pour se réfugier.

Ces familles algériennes, qui se retrouvent aujourd’hui dans l’impasse et la peur de perdre un des siens, ont décidé de lancer un SOS à l’adresse du président algérien. Et ce, pour assurer leur sécurité et demander leur rapatriement vers l’Algérie.

