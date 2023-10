Guerre Hamas – Israël : le point sur la situation à Gaza ce mercredi 11 octobre

GUERRE HAMAS – ISRAËL, 11/10/2023 – Ce mercredi 11 octobre, au cinquième jour de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, le bilan des pertes humaines continue de s’alourdir et dépasse désormais les 1000 morts. En outre, la population de l’enclave palestinienne souffre plus que jamais des conséquences du blocus total que lui impose l’État hébreu. Plus d’un quart de millions de Gazaouis ont été contraints de se déplacer.

Ainsi, le dernier bilan du ministère palestinien de la Santé (publié aujourd’hui à la mi-journée) fait état de 1078 morts et 5314 blessés. La grande majorité des victimes se trouvent dans la bande de Gaza où l’on enregistre 1055 morts et 5184 blessés (dont 60 % de femmes et d’enfants) ; tandis qu’en Cisjordanie, le bilan est de 26 morts et 131 blessés.

⚡⚡وزارة الصحة بـ #غزة🇵🇸: ارتفاع عدد شـ،ـهداء عدوان الإحتـ،ـلال إلى 1055 والمصابين 5184. pic.twitter.com/KTxmwzVca7 — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) October 11, 2023

Concernant la situation humanitaire dans l’enclave palestinienne, qui subit depuis lundi (9 octobre) un « siège complet » de la part d’Israël — blocus qui, rappelons-le, enfreint les règles du droit international humanitaire —, celle-ci se dégrade de plus en plus.

À cause du blocus israélien, la seule centrale électrique de Gaza à l’arrêt

Jalal Ismaïl, le chef de l’Autorité de l’énergie de Gaza, a déclaré aujourd’hui à l’agence palestinienne WAFA, que, faute de carburant, la seule centrale électrique de Gaza est à l’arrêt. Une situation qui laisse présager une catastrophe humanitaire à grande échelle, ajoute le responsable.

D’autre part, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), citant les autorités palestiniennes, a indiqué que les raids de l’armée israélienne sur la bande de Gaza ont détruit plus de 1 000 logements et endommagés lourdement 560 autres les rendant inhabitables. L’OCHA ajoute que les bombardements ont contraint plus de 260 000 personnes à quitter leur foyer.

🔴 À LIRE AUSSI : Enrico Macias appelle à « dégommer physiquement » les députés de La France Insoumise

Pour tenter de trouver une solution urgente à la « dégradation de la situation dans les territoires palestiniens occupés », le MAE algérien, Ahmed Attaf, s’est rendu ce mercredi au Caire (Égypte) pour prendre part aux travaux de la « Réunion ministérielle arabe d’urgence sur la situation en Palestine ». Le premier objectif de cette réunion consiste à desserrer l’étau sur la bande de Gaza par l’ouvetrture de passages frontaliers afin de venir en aide à la population assiégée.

⚡⚡وزير الخارجية🇩🇿 #أحمد_عطاف يجري مشاورات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية #أحمد_أبو_الغيط. كما تحادث مع نظيره السوري🇸🇾 #فيصل_المقداد ونظيره اليمني 🇾🇪 #أحمد_عوض_بن_مبارك.

◾المحادثات تمحورت حول الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة🇵🇸 وضرورة بلورة موقف عربي… pic.twitter.com/dHsN0JO1vV — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) October 11, 2023

En Israël, le bilan de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » qu’a lancée le Hamas samedi dernier, continue de s’alourdir lui aussi, après la découverte de nouveaux massacres de civiles. Il a atteint, selon les informations de l’armée israéliennes, plus de 1 200 morts et de plus de 2 800 blessés.

Par ailleurs, Tsahal a déclaré avoir retrouvé environ 1 500 corps de combattants du Hamas en Israël. En outre, 169 soldats israéliens au moins ont été tués dans les combats contre le Hamas, a déclaré le porte-parole de l’armée d’occupation.