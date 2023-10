Guerre Hamas – Israël : Atal suspendu par l’OGC Nice jusqu’à nouvel ordre

Youcef Atal écope de sa première sanction après la grande polémique concernant son soutien à la Palestine. Son club, l’OGC Nice, l’a suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Après avoir pris part aux deux matchs amicaux avec la sélection nationale, respectivement face au Cap-Vert (5-1) et à l’Égypte (1-1), Youcef Atal est de retour à son club, l’OGC Nice. Il a été traduit devant le conseil de discipline du club après toute la polémique qu’il a alimentée en raison de son soutien à la Palestine dans la guerre Hamas-Israël.

Après avoir été entendu, le joueur a été suspendu par son club jusqu’à nouvel ordre, a annoncé ce dernier sur son site officiel.

Le communiqué de l’OGC Nice

En effet, le club de la Côte d’Azur a publié un communiqué dans lequel il a donné plus d’explications à propos de cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre en France depuis samedi dernier.

« Dès son retour de la sélection nationale d’Algérie, où il était depuis le 9 octobre, les dirigeants de l’OGC Nice ont convoqué et échangé avec Youcef Atal. L’OGC Nice entend que le joueur a reconnu son erreur en retirant rapidement le partage de la publication et a présenté ses excuses écrites et publiques. Néanmoins, compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l’encontre du joueur, préalables à celles qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires ». Lit-on au début du communiqué.

Et d’ajouter : « À ce titre, le club a décidé de suspendre Youcef Atal jusqu’à nouvel ordre. Nous tenons à souligner que la réputation et l’unité de l’OGC Nice résultent du comportement de l’ensemble de ses salariés qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l’institution. Comme lors de son message de vendredi dernier, où l’OGC Nice rappelait son engagement ferme pour que la paix prévale sur toute autre considération ».