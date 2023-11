Guerre Hamas – Israël : accord trouvé pour un cessez-le-feu de 4 jours à Gaza

DERNIÈRE MINUTE – L’agence Reuters et le média qatari, Al-Jazeera, ont annoncé tôt en cette journée du 22 novembre que le gouvernement israélien a approuvé un accord d’échange de prisonniers et d’otages avec le Hamas, avec la mise en place d’un cessez-le-feu temporaire de quatre (4) jours dans la bande de Gaza.

Le gouvernement israélien a précisé que l’accord prévoit la libération de 50 otages (des femmes et des enfants) sur une période de 4 jours pendant laquelle les combats cesseront. Le correspondant d’Al-Jazeera ajoute que l’écrasante majorité des ministres du gouvernement israélien ont voté pour la signature l’accord.

De son côté, le Hamas a confirmé l’accord et a fait cette déclaration : « Après des négociations âpres et complexes, nous annonçons que nous sommes parvenus, grâce à des efforts qatariens et égyptiens, à un accord pour une trêve humanitaire de quatre (4) jours. »

Un accord en vertu duquel le Hamas va libérer 50 femmes et enfants retenus en otages à Gaza en échange de la libération par Israël de 150 femmes et enfants palestiniens. De plus, indique le Hamas, des centaines de camions d’aides humanitaires et de carburant pourront rentrer dans la bande de Gaza durant cette trêve.

Rappelons cependant, alors que la guerre entre dans son 47e jour, que les bombardements ont tué 14 128 Palestiniens, dont 5 840 enfants et 3 920 femmes, tandis qu’on enregistre près de 35 000 blessés et 6800 personnes disparues.