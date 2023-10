6e jour Guerre Hamas – Israël : à Gaza, la situation est « catastrophique »

GUERRE HAMAS – ISRAËL, 12/10/2023 — Le bilan de l’agression israélienne contre la bande de Gaza et la Cisjordanie (en Palestine occupée) s’est alourdi ce jeudi 12 octobre — 6e jour consécutif de bombardements — à 1448 morts et 6868 blessés. En outre, l’ONG Médecins sans frontières (MSF) a alerté contre la « situation catastrophique » qui règne à Gaza où les hôpitaux débordent de blessés.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé cet après-midi, via l’agence de presse WAFA, que « 1417 Palestiniens, dont 447 enfants et 248 femmes et 10 membres du personnel de la santé, sont tombés en martyrs à Gaza et 31 autres en Cisjordanie occupée ». Cela porte le nombre total de victimes de l’agression israélienne à 1448 morts et 6868 blessés.

En outre, devant la poursuite du blocus israélien, la situation humanitaire dans l’enclave palestinienne est plus que jamais critique. Aujourd’hui, le ministre palestinien de la Santé, Mai Al-Kaila, a mis en garde contre « l’effondrement de la situation sanitaire à Gaza » à cause de l’agression de l’État hébreu qui a provoqué « une grave pénurie de fournitures médicales, de médicaments et de poches de sang ».

Médecins Sans Frontières : La situation à Gaza est « catastrophique »

Al-Kaila a fait savoir que le nombre de blessés à Gaza dépasse la capacité des hôpitaux. « Je renouvelle mon appel pressant aux organisations internationales de santé, au CICR, au pays du monde entier à intervenir immédiatement et en toute urgence pour acheminer des médicaments et du matériel médical, notamment dans les salles d’opération, les services d’urgence et les unités de soins intensifs », a lancé la ministre.

🔴 À LIRE AUSSI >> Guerre Hamas — Israël : le SOS des familles algériennes bloquées à Gaza

De son côté, le chef de mission MSF pour la Palestine, Léo Cans, a déclaré : « la situation à Gaza est catastrophique. Les hôpitaux sont débordés et le nombre de blessés est extrêmement élevé. Il y a un afflux constant dans tous les hôpitaux de la ville sous blocus ».

« Les équipes médicales, ajoute Cans, sont épuisées. Elles travaillent 24 h/24 pour soigner les blessés ». Évoquant l’arrêt de l’unique centrale électrique de Gaza à cause d’une panne de carburant, le représentant de MSF dira : « Couper l’approvisionnement en eau, en électricité et en carburant est inacceptable. Cela punit l’ensemble de la population et la prive de ses besoins fondamentaux ».

In #Gaza, hospitals are overwhelmed and people are struggling to find safe shelter, reports Léo Cans, our head of mission in Palestine. Learn more about the situation in Gaza for people and our teams through his first-hand account 👇 https://t.co/QSdwPIRlob — MSF International (@MSF) October 10, 2023

Le MAE algérien, Ahmed Attaf, estime que les actes de l’État hébreu s’apparentent à « des crimes contre l’humanité »

Par ailleurs, un communiqué du MAE algérien a indiqué que le ministre Ahmed Attaf a eu un entretien, en marge de sa participation à la réunion de la Ligue arabe, avec ses homologues palestinien, Riyad Al-Maliki, jordanien, Ayman Safadi, et libanais, Abdallah Bou Habib.

À cette occasion, Attaf a réaffirmé « la solidarité permanente de l’Algérie avec les frères palestiniens, notamment dans le contexte de l’agression [israélienne] abjecte contre la bande de Gaza et les crimes commis qui s’apparentent à des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des crimes de génocide », précise la même source.

🔴 À LIRE AUSSI : En France, l’imam Hassen Chalghoumi affiche son soutien à Israël

Enfin, en France, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a ordonné « l’interdiction systématique des manifestations propalestiniennes » et l’interpellation des organisateurs et « fauteurs de troubles », ont annoncé les médias français. Le motif invoqué est le risque de voir ces manifestations « générer des troubles à l’ordre public ». N’est-ce pas, monsieur le ministre !