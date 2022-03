Guerre en Ukraine: la Hongrie ouvre ses portes aux étudiants algériens

Depuis le début de l’invasion de la Russie en Ukraine, qui a commencé le 24 février 2022, de nombreux ressortissants Algériens sont bloqués aux frontières et cherchent à fuir ce conflit Russo-Ukrainien et trouver un refuge loin de cette scène de guerre. De nombreux pays sont prêts à recevoir ces réfugiés, notamment la Hongrie qui vient d’ouvrir ses portes aux étudiants Algériens.

Dans ce cadre, l’ambassade Algérienne à Budapest a annoncé, à travers un communiqué rendu public aujourd’hui 15 mars 2022 sur sa page Facebook, que le gouvernement Hongrois ouvre ses portes aux étudiants Algériens venant de l’Ukraine pour se réfugier en Hongrie.

En effet, le communiqué adressé aux étudiants ayant fui la guerre en Ukraine, confirme que le gouvernement Hongrois permet à ces derniers de rejoindre ses universités afin de pouvoir poursuivre leurs études loin du drame qu’ils viennent de surmonter.

Par ailleurs, le communiqué a lancé un appel aux étudiants intéressés par l’offre, de se présenter le plutôt possible auprès de l’ambassade pour plus de renseignements et pour une meilleure orientation concernant les démarches.

Vers une nouvelle opération de rapatriement

Qui dit pays en guerre dit une détérioration de la sécurité, en Ukraine surtout dans l’ombre de la hausse continue des tensions entre les deux pays Russe/Ukraine, la situation sécuritaire y devient critique, le ministère des affaires étrangères continue de suivre les nouvelles des ressortissants algériens qui se trouvent dans les différentes régions en Ukraine et ce en mobilisant tous les moyens « humains et matériels » nécessaires.

Dans une première démarche de mobilisation, l’Algérie a rapatrié 76 de ses ressortissants le 04 mars 2022, et selon la déclaration de Salem Ait-Chabane Ambassadeur algérien en Pologne, à la Radio Algérie internationale, une autre opération de rapatriement sera lancée dans les jours à venir, il invite donc les ressortissants algériens à se présenter auprès de l’ambassade d’Algérie à Varsovie afin de se renseigner sur les inscriptions du prochain rapatriement.

En rappelant que depuis le début de la guerre, les ressortissants algériens ne cessent de contacter les autorités algériennes pour qu’elle leur trouve un issue à cette situation misérable. Il est aussi important de rappeler qu’un jeune étudiant algérien est décédé le 26 février 2022, dans la ville de Kharkiv la deuxième plus grande ville de l’Ukraine qui se trouve aux frontières russes.

Les autorités algériennes suivent de près l’évolution de la situation et recommandent à ses ressortissants algériens qu’ils soient bloqués en Ukraine ou refugiés dans l’un de ses pays voisins, à faire « preuve de vigilance ». En attendant une programmation d’autres opérations efficaces qui mettront nos frères et sœurs algériens en sécurité loin du conflit actuel.