Guerre en Ukraine : la Hongrie ouvre ses portes aux algériens

La guerre opposant la Russie à l’Ukraine est toujours d’actualité et la situation est très critique pour la population locale mais aussi pour l’ensemble des résidents étrangers.

Les algériens qui étaient restés en Ukraine sont partis se réfugier dans les pays voisins qui ont bien voulu répondre présents et apporter leur aide à toutes ces personnes en détresse.

La Hongrie ayant des frontières avec l’Ukraine les a exceptionnellement ouvertes au vu de l’urgence de la situation actuelle.

D’après l’ambassade algérienne cette décision a été prise par les autorités afin d’accueillir les personnes étrangères vivant en Ukraine dont des algériens fuyant la guerre. Les autorités hongroises ont mis en place cinq postes frontaliers afin d’établir une meilleure organisation, ainsi , à leur arrivée les personnes concernées devront présenter leur passeport et un certificat de résidence ukrainien.

Les algériens en Ukraine ont d’autres alternatives

La Hongrie n’est pas la seule possibilité qui s’offre aux personnes voulant fuir ce conflit dans les plus brefs délais.

Dans un premier temps, la Pologne a elle aussi ouvert ses portes à la diaspora algérienne d’Ukraine. Vendredi 26 février, l’ambassade algérienne en Pologne avait décidé de communiquer à propos des procédures à suivre afin se rendre sur le territoire polonais , un simple envoi d’émail une copie de leur passeport, une copie de leur carte consulaire, ainsi que leur numéro de téléphone et le lieu où ils se trouvent serait nécessaire afin de prendre contacte avec les autorités compétentes .

Le ministère des Affaires étrangères avait aussi mis à disposition dès jeudi passé un numéro vert afin que tout algérien en Ukraine puisse communiquer avec l’ambassade d’Algérie à Kiev plus facilement, ainsi qu’un second numéro quant à lui algérien et dédié aux familles voulant en savoir plus sur l’état des lieux ou s’informer par rapport à leurs proches.