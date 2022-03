Guerre en Ukraine : des mesures pour les algériens en Roumanie

Une semaine après le début de l’invasion russe, le conflit est encore d’actualité. Sur le terrain, des bombardements ont fait de nombreuses victimes, et le pays est en crise, ce qui pousse les différents ressortissants à quitter le territoire ukrainien.

Une centaine de personnes s’étant déplacées en Roumanie vont être rapatriées à partir de Bucarest.

En effet l’ambassadeur d’Algérie en Roumanie a relevé ce jeudi l’évacuation des résidents ukrainiens.

Il a confirmé que l’ambassade avait pour ambition de faciliter aux algériens le retour au pays, dans de meilleures conditions.

Menad Habak, ambassadeur d’Algérie en Roumanie révèle les détails de l’évacuation des résidents en Ukraine.

L’ambassadeur a d’ailleurs souligné dans un appel exclusif à la radio algérienne les moyens mis en place afin de mieux gérer la situation mais aussi de prendre soin de la communauté algérienne momentanément coincée en Roumanie. Il a évoqué différents hôtels, un laboratoire afin de tester les éventuels cas Covid-19… etc

Les autorités roumaines, sont apparemment très corporatives et n’ont pas hésité à fournir les moyens nécessaires afin de faciliter l’évacuation.

Les personnes ayant perdu leurs documents ou leurs passeports ont elles aussi été prises en charge de manière assez rapide, d’après Menad Habak près de 70 jeunes ont été reçus sur le territoire roumains dont certains ayant égaré leurs passeports. Un chauffeur a été assigné, et des passeports d’urgence leur ont été octroyés.

Le ministère des affaires étrangères a annoncé la programmation d’un vol spécial, qui sera effectué par Air Algérie ce jeudi 3 mars 2022 afin de rapatrier les algériens qui sont en Roumanie et ce suite aux instructions données par le président de la république Abdelmadjid Tebboune selon lesquelles il fallait prendre en charge l’ensemble de la communauté algérienne touchée par cette guerre.

Un numéro vert ( 65 45 314 21 40 00 ) et un e-mail [email protected] ont d’ailleurs été mis en place afin que les citoyens algériens ayant fuient vers la Roumanie ou des pays voisins puissent contacter les autorités compétentes.

Le rapatriement des familles des employés de l’ambassade

Après le départ précipité du reste de la diaspora algérienne en Ukraine vers d’autres pays, les employés de l’ambassade ainsi que leurs familles sont pour la plupart restés sur les lieux; où sont encore dans les pays vers lesquels ils avaient fui.

A présent c’est au tour des familles des employés de l’ambassade de quitter le territoire ukrainien et d’être pris en charge.

En effet, tandis que les employés et l’ambassadeur demeureront en Ukraine des vols spéciaux pour leurs familles vont être déployés.