Guerre en Ukraine : communiqué important du département de Lamamra

La Russie a lancé, ce jeudi matin, une offensive militaire contre l’Ukraine. Après le feu vert donné par Vladimir Poutine, l’armée russe a envahi le territoire ukrainien, mais aussi bombardé les principales villes du pays.

Face à cette situation, le ministère des Affaires étrangères est sorti de son silence pas pour prendre position dans ce conflit, mais pour lancer un appel de « prudence » aux Algériens résidant en Ukraine.

Un numéro vert pour la diaspora algérienne en Ukraine

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce jeudi 24 février, le département de Ramtane Lamamra a appelé les citoyens algériens présents et établis en Ukraine à faire preuve d’une « extrême prudence ».

« Suite aux développements en République d’Ukraine, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger appelle les citoyens algériens présents et établis dans ce pays à faire preuve d’une extrême prudence et à ne sortir de leurs lieux de résidence qu’en cas d’urgence », lit-on dans le communiqué du ministère.

« Le ministère, en coordination avec les services diplomatiques à Kiev, suit de près la situation et est en contact permanent et continu avec les membres de la communauté nationale en Ukraine. Un numéro vert est mis à leur disposition pour entrer en contact avec l’ambassade d’Algérie à Kiev : 0800- 500068 », a ajouté la même source.

Par ailleurs, le département de Lamamra a mis également un autre numéro vert algérien (021 50 45 00), mais ce dernier est mis à la disposition des familles de la diaspora en Ukraine.