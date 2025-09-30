Guerre des 6 jours de 1973 : l’APS recadre la chaîne Al-Arabiya après une vidéo jugée Fake

L’Agence de presse algérienne (APS) a vivement réagi à une séquence diffusée par la chaîne saoudienne Al-Arabiya. Selon l’APS, la chaîne aurait présenté comme une archive un enregistrement attribué à l’ancien président égyptien Gamal Abdel Nasser, dans lequel il aurait minimisé le rôle de l’Algérie lors de la guerre des Six Jours en 1967. L’agence a dénoncé ce document, qu’elle considère comme un montage numérique, produit à l’aide de techniques d’intelligence artificielle.

À LIRE AUSSI : Étudiants algériens : le nombre de visas pour la France repart à la hausse

Pour l’APS, un tel enregistrement, s’il avait existé, aurait trouvé sa place dans la presse internationale, les archives officielles ou les discours connus de Nasser. L’absence de toute trace historique est, selon elle, une preuve que la vidéo relève de la fabrication et de la manipulation de l’opinion publique.

Relations algéro-égyptiennes : quand une vidéo relance la controverse

Dans ses communiqués, l’APS rappelle la position de Gamal Abdel Nasser, décrit comme un opposant constant au sionisme et un défenseur de l’unité arabe, qui avait soutenu l’Algérie dès son indépendance. L’agence évoque aussi le rôle de l’Algérie dans les conflits de la région, notamment durant la guerre de 1973, où son apport financier et militaire est régulièrement cité par les officiers égyptiens.

À LIRE AUSSI : Le rappeur franco-algérien Fianso convoqué devant la justice, voici pourquoi

Elle met en avant l’initiative du président Houari Boumediene, qui s’était rendu à Moscou pour acquérir des armes destinées à l’armée égyptienne et en payer le coût. Pour l’APS, ces épisodes illustrent les liens historiques de solidarité entre Alger et Le Caire, forgés dans le contexte des luttes arabes contre Israël.

Mémoire falsifiée ? L’Algérie dément une archive diffusée par Al-Arabiya

L’agence interprète la diffusion de cette vidéo comme une tentative visant à fragiliser les relations entre l’Algérie et l’Égypte. Elle estime que cette démarche s’inscrit dans une logique plus large de campagnes médiatiques cherchant à ternir l’image de l’Algérie et à remettre en cause sa diplomatie, fondée sur la solidarité avec les peuples et le soutien aux causes jugées justes.

Dans le même contexte, l’APS signale qu’Al-Arabiya a sollicité des témoignages de penseurs et de personnalités algériennes. Elle insiste toutefois sur le fait que ces propos, souvent exprimés dans un esprit de responsabilité et de sincérité, ont été sortis de leur contexte et utilisés pour appuyer une ligne éditoriale étrangère à leur sens initial.

À LIRE AUSSI : Marché d’Artisanat de l’Union Européenne : la créativité et le savoir-faire algériens à l’honneur

Enfin, l’APS considère que cette polémique n’est qu’un épisode supplémentaire dans ce qu’elle qualifie de série de manipulations médiatiques. Elle souligne que l’histoire et la mémoire collective ne peuvent être effacées par des montages numériques. Selon elle, les peuples arabes, et en particulier les Algériens et les Égyptiens, savent faire la différence entre vérité et désinformation.

L’agence conclut en appelant à la vigilance et à la défense des faits historiques, estimant que l’enjeu dépasse l’image d’un pays isolé et touche à la dignité et à la mémoire de toute la région arabe.