Zemmour, ce journaliste politique qui a toujours été clivant et au coeur des polémiques, a décidé de se présenter à la présidentielle française de 2022, ayant pour objectif une reconquête – tel le nom de son parti – de la France et de la “République”. Aujourd’hui, avec son programme politique et ses ambitions, il est plus clivant que jamais.

La présidentielle française est importante pour l’Algérie, au vu des anciens accords nous reliant avec l’Hexagone, notamment en relation avec l’immigration. C’est justement le sujet “épineux” sur lequel s’est exprimé Eric Zemmour dans sa dernière sortie. En effet, le candidat à la présidentielle a déclaré que s’il est élu, il supprimera l’accord de 1968.

L’accord algéro-français du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. “C’est notre faiblesse qui rend les dirigeants algériens arrogants, mais ils respecteront des gens qui se respectent” a-t-il dit, faisant allusion à l’immigration qui relie étroitement l’Algérie et la France, et qui a été une cause principale derrière la récente crise entre les deux pays.

Pas de “repentance” ni de culpabilité française

En effet, il y a beaucoup de détails dans les relations algéro-françaises pas seulement en rapport avec les accords actuels mais aussi sur des questions historiques et mémorielles. A ce sujet, le candidat de l’extrême droite affirme qu’il n’y aura pas de “repentance”.

Il explique également vouloir parler “entres hommes” avec les dirigeants algériens “ ils comprendront ce que je leur dirai, qu’il n’y a aucune culpabilité française” dixit le polémiste.

« La France n’est pas le déversoir d’un excès démographique »

Zemmour, défavorable à l’immigration, a ajouté « il faudra que l’Algérie arrête de considérer que la France est le déversoir de son excès démographique ».

Dans le même sillage, il s’est exprimé par rapport à la colonisation française « si nous avons colonisé l’Algérie pendant 130 ans, nous n’avons été ni les premiers ni les seuls, l’Algérie a toujours été une terre de colonisation, par les Romains, les Arabes, les Turcs, les Espagnols (…) La France a laissé plus de choses que tous les autres colonisateurs ».