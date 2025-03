Guerre, crise, catastrophe… La France se prépare au pire avec un manuel de survie

Face à un contexte international instable, le gouvernement français se prépare au pire et prévoit de distribuer un manuel de survie à tous les ménages. Cette annonce a suscité de vives réactions et de l’inquiétude sur les réseaux sociaux.

Mais, de quelle crise s’agit-il ? Cela va d’un conflit armé, à une catastrophe naturelle, une fuite radioactive, un accident industriel ou encore une épidémie sanitaire.

Le gouvernement français prépare un manuel de survie pour faire face aux crises majeures

Le futur guide de survie d’une vingtaine de pages, attendu au printemps, sera envoyé à chaque foyer afin de sensibiliser la population aux bons gestes à adopter lors de menaces, tels qu’un accident industriel, un conflit armé, ou même une catastrophe naturelle. Il s’articulera autour de trois axes.

La première partie, intitulée « se protéger« , vise à sensibiliser à la solidarité, encourageant l’entraide familiale et de voisinage. Elle détaillera également le contenu d’un kit de survie, incluant : au minimum six litres d’eau, une dizaine de conserves, des piles, une lampe torche, ainsi que des médicaments de base comme le paracétamol, des compresses et du sérum physiologique.

Par ailleurs, la deuxième section du guide, nommée « Que faire en cas de crise ?« , détaillera les actions à entreprendre face à une menace imminente. Elle rappellera les numéros d’urgence (pompiers, police, SAMU…) et les procédures spécifiques à suivre en fonction de la nature de la crise.

La dernière partie à caractère « civique » est intitulée « engagez-vous« , informera sur les possibilités de s’impliquer dans les réserves militaires, numériques ou communales.

Une information qui fait réagir les internautes

« L’objectif est de dire aux Français de se préparer à toute éventualité et non pas qu’au conflit armé. La doctrine française étant la dissuasion, il serait contre-productif de se focaliser uniquement sur le conflit armé et de mettre uniquement cela dans la tête des Français« , explique un membre du gouvernement français auprès d’Europe 1.

Le 5 mars dernier, le président français, Emmanuel Macron, a déclaré que « la menace d’un conflit armé avec la Russie concernait tous les pays européens« . D’ailleurs, il a appelé à renforcer la défense du continent. Le gouvernement français précise que ce guide s’inscrit dans une stratégie de résilience et ne concernera pas uniquement le risque de guerre, il abordera une série de situations d’urgence.

« Mais quelle horreur, cinq ans après le Covid ça recommence ?« , « Arrêtez d’instaurer un climat de peur, d’angoisse » et « Notre argent encore jeté par les fenêtres !« , l’annonce de la publication a suscité de vives réactions de la part des internautes et a fait régner un climat d’inquiétude sur la toile.

