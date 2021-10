Guerre contre les spéculateurs : le nouvel ultimatum de Rezig

Le département de kamel Rezig connait ces derniers temps une situation économique critique. Cette dernière a fini par mettre à genou les familles algériennes dont le salaire devient de plus en plus minable face à la cherté de la vie. La crise inflationniste et la flambée des prix a plus ou moins lésé toutes les classes sociales.

Kamel Rezig multiplie ses déplacements, ses appels et surtout ses menaces à l’égard des commerçants et spéculateurs. Aujourd’hui 22 octobre, le ministre du Commerce a indiqué dans un entretien accordé à l’APS que le délai relatif à la déclaration des stocks a été prolongé à travers tout le territoire national, et ce, pour le 30 novembre prochain.

Selon la même source, tous les locaux et entrepôts réservés au stockage, qui ne sont pas encore déclarés, seront considéré à partir du 1er décembre prochain comme étant des espaces servant à la monopolisation et à la spéculation.

À cet effet, la nouvelle loi visant à criminaliser la spéculation sera strictement appliquée. Rappelons que cette dernière est en cours d’élaboration, et ce, en coordination entre le ministère du Commerce et de la justice.

La crise de l’huile n’existe pas (Rezig)

Sachant que la procédure de déclaration est gratuite, elle se fait au niveau des services du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations. Les personnes concernées sont appelées à remplir un formulaire et soumettre une copie du registre de commerce ou simplement une copie de la carte Fellah.

Ainsi la déclaration doit être régulièrement renouvelée en fonction de l’état des entrepôts réservés au stockage, ce qui permettra aux commerçants d’exercer leur métier sans aucune inquiétude et en toute tranquillité.

Pour Kamel Rezig, le projet de loi relative à la lutte contre la spéculation comporte des sanctions draconiennes qui traduisent la volonté de l’État d’endiguer les activités des spéculateurs ayant déstabilisé le marché, vider les poches des citoyens et créer des crises sans précédents.

En ce qui concerne l’huile de table, le premier responsable du secteur commerciale nie l’existence de pénurie tout en affirmant que ce ne sont que des rumeurs véhiculées par les médias. Cette propagande a créé un déséquilibre entre l’offre et la demande, et ce, en raison du comportement des consommateurs.