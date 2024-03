Guerre contre Gaza : l’Algérie active un nouveau pont aérien humanitaire

Face à l’escalade de l’offensive israélienne contre Gaza et la menace imminente de famine, l’Algérie a pris la décision de l’ouverture d’un nouveau pont aérien pour fournir une assistance vitale à la population palestinienne assiégée.

Cette initiative humanitaire découle directement d’une directive du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Elle vise à acheminer plus de 118 tonnes d’aide humanitaire et alimentaire vers Gaza, à partir de l’aéroport militaire de Boufarik à Blida.

Le voyage des fournitures essentielles commencera à Boufarik, où elles seront préparées pour leur transport. De là, elles seront dirigées vers l’aéroport d’El Arich en Égypte, avant de franchir le poste frontalier de Rafah pour atteindre Gaza. Ces incluent des denrées alimentaires, des médicaments et d’autres articles essentiels pour garantir le bien-être des habitants.

L’initiative de l’Algérie reflète l’importance de la solidarité internationale dans les moments de crise. Cependant, l’aide humanitaire seule ne suffit pas. Il est essentiel que la communauté internationale intensifie ses efforts pour résoudre les causes profondes du conflit et promouvoir une paix durable dans la région.

L’Algérie, par le biais de cette action, réaffirme son engagement en faveur de la paix, de la justice et des droits de l’homme. Elle souligne également l’importance de respecter le droit international et de protéger les populations civiles en temps de conflit.

Selon la même source, l’armée d’occupation sioniste a commis 8 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 84 martyrs et 106 blessés.

La même source a également indiqué qu’un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l’occupation empêchent les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.