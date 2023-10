Guerre bande de Gaza : 11 journalistes palestiniens tués dans les attaque d’Israël

Le Syndicat des journalistes palestiniens a récemment révélé un bilan alarmant des atteintes à la liberté de la presse dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier. Cette guerre a non seulement engendré la mort de 11 journalistes, mais a également entraîné des blessures pour plus de 20 autres et la destruction de nombreuses maisons appartenant à des journalistes.

Le Syndicat des journalistes palestiniens a souligné que 11 journalistes ont perdu la vie depuis le début de l’agression sioniste. Cette tragédie est un sombre rappel des risques que les journalistes palestiniens encourent pour rapporter les événements sur le terrain. Parmi ces victimes, de nombreux autres ont été blessés, témoignant de la violence d’Israël.

L’agression a également entraîné la destruction de près de 20 maisons appartenant à des journalistes, certaines d’entre elles étant complètement anéanties. Cette destruction non seulement affecte la vie des journalistes et de leurs familles, mais limite également la capacité de la presse à rapporter les événements dans la région.

Le Syndicat des journalistes a rapporté que l’occupation sioniste a ciblé environ 50 sièges et centres d’institutions médiatiques, parmi lesquels la télévision Palestine, l’agence de presse Ma’an, l’agence Sawa et l’agence Shihab. Ces attaques visent à entraver la diffusion de l’information et à réduire la visibilité des événements en cours.

Limitations technologiques, difficultés pour les journalistes à couvrir

En outre, l’interruption continue de l’électricité et d’Internet dans la bande de Gaza a considérablement restreint la capacité des journalistes à mener à bien leur travail. L’accès limité aux ressources technologiques entrave la diffusion d’informations vitales.

Le Syndicat a également signalé que de nombreuses équipes de journalistes ont été battues, arrêtées, détenues ou empêchées de couvrir les événements. Ces actes de violence et de répression entravent la mission des journalistes de rapporter de manière objective et impartiale.

En outre, 22 équipes de journalistes ont été détenues, et 10 agressions contre des journalistes ont été enregistrées. Il y a eu également 7 cas de saisie et de destruction de matériel de journalistes. Ces actes de violence compromettent encore davantage la liberté de la presse.

Le Syndicat a révélé que les émissions de la chaîne Al-Aqsa ont fait l’objet de brouillage. Cette tentative de censure vise à priver le public de sources d’information indépendantes et fiables.

Un Bilan humain alarmant en Palestine

Le bilan des agressions menées par les forces d’Israël depuis le 7 octobre dernier est alarmant. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que le nombre de martyrs s’élève à 2 808, tandis que 10 950 Palestiniens ont été blessés en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. Cette situation souligne l’ampleur de la violence et de l’oppression subies par le peuple palestinien.