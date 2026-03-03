Guerre au Moyen-Orient : l’ambassade d’Algérie à Doha fait une mise au point importante

Suite à l’annonce de la suspension de l’accueil physique du public, motivée par le contexte sécuritaire régional au Moyen-Orient et les directives des autorités locales, l’ambassade d’Algérie à Doha a tenu à apporter des clarifications importantes.

Dans un nouveau communiqué, la représentation diplomatique souligne que si les portes de l’ambassade sont fermées au public, le service consulaire n’est en aucun cas interrompu.

Depuis le 28 février 2026, les forces américaines et israéliennes ont lancé une campagne de frappes massives à l’intérieur de l’Iran. Objectif affiché : Neutraliser le programme nucléaire iranien et provoquer un changement de régime. L’Iran a répliqué en lançant des centaines de missiles et de drones non seulement vers Israël, mais aussi vers les pays voisins abritant des bases américaines. Le Qatar, les Émirats arabes unis (Abou Dhabi et Dubaï), le Koweït et Bahreïn ont été la cible de frappes.

L’ambassade d’Algérie au Qatar adapte ses services aux contraintes sécuritaires

La suspension de l’accueil en présentiel s’inscrit dans une mesure de précaution partagée par l’ensemble des ambassades situées dans le complexe diplomatique de Doha. Toutefois, l’ambassade rassure la communauté nationale établie au Qatar : tous les canaux de communication restent opérationnels.

L’objectif est de garantir une continuité administrative tout en respectant les consignes de sécurité. Le personnel diplomatique et consulaire continue d’exercer ses fonctions de manière régulière pour traiter les dossiers et répondre aux besoins urgents des ressortissants.

Par ailleurs, l’ambassade précise que les préoccupations et demandes soumises par les citoyens sont prises en charge « en temps réel ». Qu’il s’agisse de démarches administratives ou d’urgences consulaires, l’équipe de l’ambassade assure un suivi systématique via les plateformes numériques et téléphoniques.

Comment contacter les services consulaires ?

« Bien que les services consulaires soient suspendus en présentiel uniquement, conformément aux instructions des autorités qataries et à l’instar de l’ensemble des ambassades situées dans le complexe diplomatique, tous les canaux de communication avec les services consulaires de l’ambassade demeurent ouverts. De même, toutes les préoccupations soumises sont prises en charge en temps réel par le personnel de l’ambassade, qui continue d’exercer ses fonctions de manière régulière », lit-on dans le communiqué de l’ambassade.

Pour toute assistance ou information, les ressortissants algériens au Qatar sont invités à privilégier les moyens de contact suivants :

Par courrier électronique : info@embalgdoha.com.qa.

info@embalgdoha.com.qa. Par téléphone (lignes groupées) : +974 4483 5880 / +974 4483 8729 / +974 4483 6072 /+974 4483 6923.

