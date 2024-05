Guerre à Gaza : un accord de cessez-le-feu proposé par l’Egypte approuvé par le Hamas

La chaine AL24 News a rapporté que le Hamas a accepté un accord de cessez-le-feu à Gaza, proposé par l’Egypte.

En effet, Ismail Haniyeh a informé le Premier ministre qatari et le chef de renseignement égyptien de l’approbation par le mouvement de leur proposition concernant l’accord de cessez-le-feu.

Il est à noter que, jeudi dernier, de nombreux médias avaient annoncé qu’une délégation du mouvement se rendrait bientôt en Egypte pour poursuivre les discussions en vue d’un cessez-le-feu dans la Bande de Gaza.

Détails ce cet accord de cessez le feu

En outre, la chaîne “Al Jazeera” a révélé les détails de la proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza acceptée par le mouvement de résistance islamique (Hamas) aujourd’hui, lundi.

De plus, la proposition de cessez-le-feu comprend trois étapes, chaque étape durant 42 jours, et implique l’arrêt permanent des opérations militaires et hostiles ainsi que le retrait complet des forces d’occupation du territoire dans la deuxième étape. La proposition comprend également un texte approuvant la levée complète du siège dans la troisième étape et le retrait complet de l’occupation de l’axe de Netzarim dans la première étape, ainsi que la permission pour les déplacés de retourner librement.

Le vice-président du Hamas, Khalil al-Hayya, a déclaré à la même chaîne que la proposition comprend un échange de prisonniers en trois étapes, en libérant 30 personnes de la même catégorie des prisons de l’occupation en fonction de leur ancienneté.

Le même responsable du mouvement islamique a révélé que le premier jour de la première étape de l’accord, il y avait un engagement clair à suspendre temporairement les opérations militaires, ajoutant que la balle est actuellement dans le camp de l’occupation sioniste.