Guerre à Gaza : Rafah bombardée par Israël, bilan d’au moins 100 morts

Rafah, ville de Gaza se situant à la frontière avec l’Égypte, a été bombardée par Israël dans la nuit de ce dimanche à lundi, causant la mort d’au moins 100 Palestiniens selon le Hamas.

Benjamin Netanyahu a ordonné à son armée de se préparer à une offensive sur Rafah, où la majorité de la population palestinienne se concentre actuellement, selon les Nations Unies. Le Hamas a averti que cette offensive « torpillerait » tout accord pour la libération des otages détenus à Gaza.

Les frappes auraient touché 14 maisons et trois mosquées dans différents secteurs de Rafah, selon le gouvernement du Hamas. L’armée israélienne a déclaré avoir mené une série de raids contre des cibles terroristes dans le sud de la bande de Gaza et ces frappes, d’une intensité supérieure à celles des jours précédents, ont provoqué d’épais nuages de fumée, selon les journalistes et les témoins présents sur place.

Rafah est devenue le dernier refuge pour les Palestiniens bloqués à la frontière fermée avec l’Égypte, estimés à 1,4 million selon l’ONU. La plupart d’entre eux sont des déplacés ayant fui la guerre qui fait rage depuis quatre mois entre Israël et le mouvement islamiste.

Cette ville est la dernière zone urbaine, et c’est aussi le principal point d’entrée de l’aide humanitaire. Malheureusement, celle-ci est insuffisante pour répondre aux besoins de la population, qui est menacée par la famine et les épidémies en plein hiver.

Gaza : le bilan dépasse les 28.000 morts et 67.000 blessés

La guerre d’Israël contre Palestine continue de faire rage, avec des conséquences dévastatrices pour la population de la bande de Gaza. Selon des sources médicales palestiniennes, le bilan des agressions sionistes lancées le 7 octobre dernier s’est élevé à 28 176 morts et 67 784 blessés. Ces chiffres alarmants viennent confirmer la violence inouïe de cette offensive.

L’agence de presse palestinienne, Wafa, a rapporté que l’armée d’occupation sioniste a commis 14 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza. Ces attaques aveugles ont causé la mort de 112 Palestiniens et fait 173 blessés. La situation sur le terrain est dramatique, avec un nombre important de victimes encore coincées sous les décombres et sur les routes. Malheureusement, l’occupation israélienne empêche les ambulances et les équipes de la protection civile d’accéder à ces zones sinistrées, aggravant ainsi la souffrance des Palestiniens.

Avant cette nouvelle escalade de violence, un précédent bilan avait déjà fait état de 28 064 morts et 67 611 blessés. Ces chiffres sont effrayants et témoignent de la gravité de la situation dans la bande de Gaza. Les Palestiniens vivent dans la peur constante des attaques israéliennes, qui ne semblent pas épargner les civils, malgré les prétentions de l’armée d’occupation.