Guerre à Gaza : Macron soutient la demande de cessez- le-feu de l’Algérie à l’ONU

Depuis plus de sept mois, une guerre sanglante fait rage contre Gaza. De nombreux pays exigent maintenant un cessez-le-feu immédiat dans l’enclave palestinienne, et donc l’étau se resserre de plus en plus autour du gouvernement israélien de Benyamin Netanyahu.

Ce mardi à Berlin, le président français Emmanuel Macron a exprimé son soutien à la demande de l’Algérie. Cette dernière réclame une réunion urgente du Conseil de sécurité de l’ONU pour décréter un cessez-le-feu à Gaza.

« Il n’y a pas de zones sûres pour les civils palestiniens », a déclaré Macron lors d’une conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Il a souligné que la Cour internationale de justice a appelé Israël à mettre fin à cette offensive. Selon Macron, les populations civiles sont déjà déplacées plusieurs fois pour éviter les combats.

Le président Macron a rappelé la position de la France après les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. « Nous avons condamné l’attaque terroriste du Hamas et reconnu le droit d’Israël à se défendre », a-t-il affirmé. Il a également insisté sur le fait que le Hamas est responsable de cette situation.

La France soutient la Demande algérienne

Macron a rappelé que la France a appelé dès octobre à un cessez-le-feu. « La réponse face au terrorisme du Hamas ne pouvait pas être une opération terrestre qui continue », a-t-il déclaré. Il a ensuite ajouté : « C’est pourquoi nous soutenons la demande algérienne de réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU. »

Le président français a expliqué que la France travaille avec l’Algérie et d’autres partenaires au Conseil de sécurité. Ils cherchent à créer une résolution commune pour répondre à l’urgence humanitaire sur le terrain. Cette résolution doit aussi apporter des réponses en termes de cessez-le-feu et donner un mandat onusien clair sur Gaza.

Pour Emmanuel Macron, la solution doit être politique. « Nous sommes prêts à travailler activement à une solution de paix. Elle est atteignable », a-t-il assuré.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par meilleurs et pires coins 🇩🇿 (@mpcoins.dz)

Un Nouveau carnage à Rafah

Les déclarations de Macron surviennent au lendemain d’un nouveau carnage commis par l’armée israélienne. Celle-ci a bombardé un camp de réfugiés à Rafah, une ville de Gaza où vivent plus de 1,5 million de Palestiniens. Ce bombardement, qui a fait une cinquantaine de morts, a choqué le monde entier.

Le 20 février, les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution présentée par l’Algérie pour un cessez-le-feu à Gaza. La France, la Russie et la Chine ont voté en faveur de cette résolution, tandis que la Grande-Bretagne s’est abstenue.

La situation à Gaza reste critique, et les appels internationaux pour un cessez-le-feu se multiplient. La France, sous la direction d’Emmanuel Macron, joue un rôle actif en soutenant les efforts diplomatiques pour mettre fin à la violence et trouver une solution politique durable.