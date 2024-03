Guerre à Gaza : l’Algérie envoie 162 tonnes d’aides humanitaires au peuple palestinien

Récemment, l’Algérie a pris deux initiatives majeures en faveur du peuple palestinien, soulignant son engagement envers l’humanité et la solidarité internationale.

Le Croissant-Rouge algérien a entamé le processus d’envoi d’une seconde cargaison d’aide humanitaire destinée à soutenir les Palestiniens. Cette nouvelle tranche d’assistance pèse pas moins de 162 tonnes, une quantité significative qui témoigne de l’ampleur de l’engagement algérien envers le peuple palestinien.

L’opération d’aide est rendue possible grâce à un pont aérien, utilisant des avions militaires de l’armée de l’air algérienne, une méthode efficace pour acheminer rapidement et en toute sécurité l’aide nécessaire.

Cette initiative algérienne s’inscrit dans le cadre des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de la question palestinienne une priorité de sa politique étrangère, reflétant ainsi la solidarité de l’Algérie avec la cause palestinienne.

Une mission de sauvetage pour les enfants blessés

Dans un geste d’une grande humanité, l’Algérie a également procédé au rapatriement de 51 enfants blessés lors des récents affrontements dans la bande de Gaza. Parmi eux, 45 sont palestiniens et 6 sont algériens, tous ayant souffert des conséquences directes des agressions et des bombardements israéliens.

Ces enfants, victimes innocentes de la violence, ont été rapatriés à bord de deux avions médicalisés, prouvant une fois de plus l’efficacité et la rapidité de l’intervention algérienne. À leur arrivée, une prise en charge médicale et psychologique leur a été assurée au sein des hôpitaux militaires et des établissements de l’ANP, garantissant ainsi les soins nécessaires à leur rétablissement.

Cette opération s’inscrit dans un projet plus vaste initié par le président Tebboune, visant à accueillir et soigner en Algérie jusqu’à 450 enfants palestiniens blessés. Cette démarche, qui prévoit des opérations d’évacuation ultérieures, notamment pour les cas les plus graves nécessitant des amputations, souligne l’engagement humanitaire de l’Algérie envers les victimes du conflit palestinien.

Ces initiatives de l’Algérie, tant sur le plan de l’aide humanitaire que du soutien médical aux enfants blessés, illustrent un modèle de solidarité internationale. L’Algérie, par ces actions, apporte un soutien concret au peuple palestinien.